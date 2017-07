Bokanmeldelse: Helga Flatland «En moderne familie»

Hva skjer når familieidyllen slår sprekker? Etter å ha lest Helga Flatlands nye roman, lurer jeg egentlig på overraskende lite.

En storfamilie fra Oslos bedre vestkant er samlet på ferie i utlandet for å feire 70 års dagen til Sverre. Under middagen kommer han og ektefellen Torill med en sjokkerende nyhet til barn og barnebarn: De skal skilles.

Hvorfor skilles nå, når de endelig skal nyte pensjonisttilværelsen sammen? Det har ikke Torill og Sverre noe godt svar på.

I «En moderne familie» følger vi livene til ekteparets voksne barn: Liv, Ellen og Håkon. De forteller sin versjon om tiden rett etter sjokket.

BOK Helga Flatland «En moderne familie» Aschehoug 240 sider, 379 kroner.

Liv bruker for mye tid til å forsøke å finne ut hva som gikk galt mellom foreldrene, noe som går utover både ektemannen Olaf og sine to barn. Ellen har sin egen personlige krise: Hun og kjæresten får ikke barn. Mens Håkon forblir en litt mystisk karakter helt til siste kapittel, hvor han slipper til på en fiffig måte.

Flatland fortsetter sitt prosjekt med å sette fokus på Norge i dag, som i sterke «Vingebelastning» fra 2015, hvor hun tok opp overdiagnostisering. Nå tar hun opp jaget etter selvrealisering, karriere og frihet og hva det kan gjøre med relasjonene mellom mennesker.

OM FORFATTEREN Helga Flatland (f. 1984) debuterte med romanen «Bli hvis du kan. Reis hvis du må» i 2010, som hun ble tildelt Tarjei Vesaas' debutantpris for. Romanene «Alle vil hjem. Ingen vil tilbake» fra 2011 og «Det finnes ingen helhet» fra 2013 fikk også solide kritikker og utgjorde sammen med debutboken en trilogi. Hennes fjerde roman, «Vingebelastning», kom i 2015.

Flatlands store styrke ligger i troverdig karakterbygging. Jeg tror på alle menneskene hun skriver om. Men ved at historien fortelles gjennom tre ulike karakterer, der de har ulike versjoner av de samme hendelsene, fører det også til at Flatland fôrer leseren med mye informasjon på få sider. Flere ganger underveis stiller jeg meg spørsmålet: Må alt absolutt forklares? Hvorfor overlates det så lite til leseren?

Av søsknene er det Livs fortelling som engasjerer meg mest: Forholdet til moren. Livs rolle som den eldste i søskenflokken. Forholdet til tenåringssønnen og til ektemannen Olaf, som går til et drastisk skritt for å bli sett av henne. Derfor tror jeg «En moderne familie» ville blitt bedre med en mer tradisjonell romankomposisjon med én hovedkarakter. For når jeg er ferdiglest, sitter jeg igjen med forbausende få spørsmål.

BRYNJULF JUNG TJØNN