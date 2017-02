Bokanmeldelse: Han Kang: «Levende og døde»

Han Kang er et forfatternavn du bør merke deg! Hennes roman «Levende og døde» er en viktig bok om et grusomt kapittel i Sør-Koreas historie - og er skrevet på en måte som gjør at du selv føler brutaliteten på kroppen.

For meg er noe av det viktigste med oversatt litteratur at den lærer meg noe om mennesker med andre erfaringer enn mine egne. Jeg kan leve meg inn i historier og hendelser jeg vanligvis ikke tenker på, og en stund se verden med en annens blikk.

Før jeg leste Han Kangs «Levende og døde», visste jeg lite om folkeopprøret og massakren i Gwangju i Sør-Korea i 1980. Nå vet jeg mer, og ikke bare vet jeg mer, jeg har følt brutaliteten på kroppen, sørget over de drepte, vært et lik i en haug med andre lik.

Romanen vekker minnene om de døde til live ved å insistere på at vi aldri må glemme.

Forfatteren, som i dag gjester litteraturhuset i Oslo, gir stemme til både ofre og overlevende, og boken er komponert som en vev, med glidende overganger mellom fortid og nåtid, der den ene karakteren etter den andre, gir nye innganger til stoffet.

Om forfatteren: Han Kang (f. 1970) er fra Gwangju i Sør-Korea, men flyttet til Seoul året før massakren i hjembyen. Hun debuterte som forfatter i 1993 og har mottatt flere viktige priser for sine bøker i hjemlandet. I 2016 ble hun tildelt den internasjonale Man Booker-prisen for den mye omtalte romanen «Vegetarianeren», som kommer på norsk neste år.

Det begynner med 15 år gamle Dong-ho som leter etter sin savnede venn i haugene med uidentifiserte lik etter at militæret har gått til angrep og nedkjempet motstandsbevegelsen.

Neste del er fortalt av den døde vennen selv: «Vi lå stablet oppå hverandre i et kors.»

Også en redaktør, et torturoffer, en sørgende mor og forfatteren selv, kommer til orde, i en bok full av kontraster, med vakre enkeltscener og et stort mørke. Han Kang lar leseren få kjenne både dyp angst og fortvilelse og bokens svært grafiske beskrivelser av lemlestede kropper, er sterk kost

På mange måter er boken et minneskrift over de mange unge menneskene som mistet livet etter at diktator Chun Doo-hwan beordret sine tropper å slå ned opprøret. Hvor mange studenter, akademikere og arbeidere som ble drept er fremdeles usikkert, men brutaliteten som uspilte seg er godt dokumentert, selv om den lenge ble tiet i hjel.

Romanen stiller evige spørsmål av typen: Er det mulig å forstå ondskapens vesen? Kan utilgivelige handlinger tilgis? Er det slik at menneskets eksistens er grunnleggende voldelig?

Et forord skrevet av bokens engelske oversetter, gir nyttig informasjon om Sør-Koreas historie og noen interessante nøkler til lesningen av romanen, men hadde vært mer kledelig som et etterord for ikke å stå i veien for lesingen.

Uansett er Han Kang et forfatternavn verdt å merke seg. Allerede til neste år kommer romanen hun i fjor vant den internasjonale Man Booker-prisen for, «The Vegetarian». Den ser jeg frem til å lese.

