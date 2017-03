Bokanmeldelse: Frode Granhus: «Forliset»

Frode Granhus’ nyeste krim er en iskald beretning om fortidens synder.

Det er fjorten måneder siden hendelsene som utspilte seg i «Kistemakeren», og politimannen Rino Carlsen har kommet seg tilbake til en hverdag med enmannskontor og skolebesøk.

En barnejakke i en bortgjemt søppelsekk og en tønne som har frosset fast i isen, og inneholder liket av en mann, blir startskuddet for en ny sak for den iherdige politimannen. Det viser seg at mannen i tønnen var involvert i et dramatisk skipsforlis som fikk store konsekvenser for flere personer i det lille kystsamfunnet i Lofoten.

Mer spenning? Sjekk ut terningkast 6 til Noah Hawley

BOK Krim Antall sider: 313 sider Pris: 349 kr

Forlag: Vigmostad & Bjørke

Mens sprengkulden fester grepet om folk og landskap, må Rino lete frem en sannhet som flere ønsker å holde skjult, samtidig som han bekymrer seg for sønnen Joakim som blir anklaget for å ha angrepet en mann med balltre.

Med «Forliset» er Granhus tilbake i solid og god nordic noir stil. Spenningstempoet er tatt noe ned siden forrige bok. «Forliset» fremstår mer som en psykologisk thriller hvor nerven langsomt bygger seg opp mot den intense avslutningen.

Nye Harry Hole: Blodet drypper og spruter i «Tørst»

Om forfatteren: Frode debuterte i 2003 med «Hevneren», og fikk sitt gjennombrudd med «Malstrømmen» i 2010 hvor han introduserte politimannen Rino Carlsen. Granhus har vært nominert til Rivertonprisen, og flere ganger til Bokhandlerprisen.

Handlingsscenene som utspiller seg i 2012 er spesielt nifse, og får det til å gå kaldt nedover ryggen på leseren.

Det gjør det også for karakterene, og det er et godt grep hvordan Granhus bruker vær og natur for å forsterke og bygge opp under bokens budskap. Beskrivelsene av Lofotens rå og barske natur er maleriske og flotte, og gir boken sjel.

Plottet er klassisk, og selv om deler av det ikke kommer som noen overraskelse er det nok vendepunkter her til å holde leseren i ånde. Bihistorien med sønnen virker noe påtatt og bidrar ikke så mye til fortellingen som sådan.

Lest? Jo Nesbø: – Jeg har krympet to centimeter

«Forliset» er likevel en mye bedre bok enn «Kistemakeren», med en mer realistisk handling. En flott påskekrim for kysten eller fjellheimen for krimlesere som ønsker en god og atmosfærisk krim som gir mulighet til å bryne de små grå.



Ros også til forlaget og Juve Design som har skapt et slående og nydelig omslag som passer perfekt til bokens handling og atmosfære.

Anmeldt av: Elin Brend Bjørhei