Bokanmeldelse: Eystein Hanssen: «Jaget»

Eystein Hanssen viser at krim fortsatt kan være samfunnskritisk i sin sjette og beste bok til nå.

Med inspirasjon fra internasjonale kriser, storpolitikk og et stadig økende terrortrusselbilde smelter Hanssen klassisk nordic noir og etterretningsthriller sammen til en svært aktuell og skremmende krimbok.

Et lik flyter til overflaten i Bispevika utenfor Bjørvika med halve ansiktet skutt bort. Mye tyder på at politiet står overfor en ren henrettelse. Men hvem er den avdøde mannen? Nærmere undersøkelser viser at drapet kan være et ledd i en planlagt terroraksjon og ha forbindelser til en mann som sitter fengslet, mistenkt for å ha deltatt i terrorfinansiering.

Elli må avbryte sin svangerskapspermisjon for å etterforske drapet, og det skal bli både frustrerende og ikke minst farlig for henne. Sporene løper fra Norge til Libya, Irak, Afghanistan og Syria og inneholder hemmelige basestasjoner, religiøs ekstremisme, fremmedkrigere, flyktninger og et PST som kan sitte på informasjon om en av Norgeshistoriens største etterretningsskandaler.

Om forfatteren: Eystein Hanssen debuterte med «De ingen savner» i 2010, og både denne og oppfølgeren ble nominert til Bokhandlerprisen. Her ble leserne introdusert for Elli, halvt Thai, som er hovedpersonen i krimserien hans.

Fremmede kulturer på kollisjonskurs med vestlige verdier har gått som en rød tråd gjennom Hanssens forfatterskap og blant norske krimforfattere er han en av dem som viderefører den sosialrealistiske sjangeren som Sjöwall og Wahlöö etablerte.

Han utmerker seg med krimbøker som hviler på et støtt underlag av grundig research, hvor alt fra små detaljer til komplekse plott er pakket inn i et tykt slør av troverdighet. Dette er spesielt tydelig i «Jaget» hvor referanser og hendelser er som tatt ut av norske og internasjonale avisoverskrifter de siste årene.

Hanssen gnistrer i politiscenene og skinner når det kommer til dialogene som oppleves som autentiske og som bidrar til å gi stemning og understreke karakterene i boken. Hans bakgrunn fra filmbransjen er tydelig gjennom bokens oppbygging med kapitler som minner som scener i en tvserie-episode. Han går rett på sak og dveler ikke for lenge ved uvesentligheter – her er det få overflødige ord og beskrivelser.

«Jaget» setter søkelys på hvor galt det kan gå dersom sosiale skjevheter opprettholdes. Jan Nereng, Ellis tidligere makker – nå politimann i Delta, brukes som eksempel på hva et samfunn kan gjøre for å forhindre forbrytelser – man er nødt for å bry seg litt mer om sine medmennesker. Hvis noen faller utenfor vil de lete etter meningen med tilværelsen et annet sted og da kan det fort gå ille. Ifølge Hanssens bok er det ikke vanskelig å gjennomføre et terrorangrep i Norge. Og det er skummelt.



På minussiden starter boken noe omstendelig, og den bærer tidvis preg av sitt store fakta innhold – det tar for lang tid før det blir skikkelig spennende. Men når trøkket først tar seg opp kulminerer det hele i en av de mest intense og actionpregede gisselscenene i norsk krim siden Tom Egelands «Ulvenatten».

ELIN BREND BJØRHEI