Bokanmeldelse: Eskil Engdal og Kjetil Sæther: «Jakten på Thunder»

Dokumentar: Det er dokumentarisme på et høyt nivå de to forfatterne serverer i denne drivende spennende boken.

I flere måneder jaktet Sea Shepherd-skipet «Bob Barker» et av verdens mest beryktede piratskip «Thunder», som var på tjuvfiske i Antarktis. Det handlet ikke bare om å stanse miljøkriminalitet av verste sort. Det lå også store pengeverdier, politisk prestisje og høy personlig risiko i potten.

Takket være de to norske Dagens Næringsliv-journalistene Eskil Engdal og Kjetil Sæter, som har fulgt historien om «Thunder» siden 2014, er denne historien blitt til et glimrende eksempel på litterær dokumentarisme av beste kvalitet. Det er på en og samme tid en sammensatt, men også ganske enkel historie de to presenterer. For grunnmotivene er urgamle og velkjente:

Muligheten for skyhøy gevinst ved å fiske den patagonske tannfisken, en eksklusiv delikatesse som det finnes et stort svartemarked for. Utbredt korrupsjon, organisert kriminalitet, stråselskaper og bakmenn som sørger for aldri å bli tatt. «Thunder» er bare ett av flere verdenskjente piratskip som under stadig skiftende navn driver denne risikofylte, men svært lukrative, trafikken i noen av verdens mest værutsatte havområder.

PIRATMANNSKAP: Fra broen på Bob Barker ser Peter Hammarstedt hvordan mannskapet på Thunder stillerseg ved rekka og banker med jernrør. Det får ham til å tenke på en bisarr teaterforestilling. Foto: Simon Ager

For den unge kapteinen på «Bob Barker» blir det litt av en besettelse å stanse «Thunder», og til å hjelpe seg har han noen av verdens mest hardbarkede miljøkrigere. Den flere måneder lange forfølgelsen ender tilsynelatende med seier for Peter Hammarstedt og hans mannskap, men likevel må de erfare at ansvaret for den kriminelle virksomheten pulveriseres foran øynene på dem.

FORFATTERDUO: Dagens Næringsliv-journalistene Kjetil Sæter og Eskil Engdal. Foto: Mikaela Berg

Det er en ganske kompleks struktur de to forfatterne har valgt. Vi følger de to båtenes ferd fra Antarktis og opp til vestkysten av Afrika, vi følger Interpols bakoperasjon underveis, vi blir tatt med på lange avstikkere blant annet til Galicia der noen av de viktigste bakmennene befinner seg og vi blir introdusert for de viktigste personenes bakgrunn og historie.

Vekslingen mellom nærblikk og overblikk kan oppleves som krevende, selv om forfatterne behersker et klassisk, korthogd og klart språk.

«Jakten på Thunder» vil uansett bli stående som et av årets viktigste bidrag til norsk dokumentarlitteratur.

Anmeldt av: Sindre Hovdenakk