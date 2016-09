Bokanmeldelse: Erik Larson: «Djevelen i den hvite byen»

SERIEMORDER: Her er Herman Webster Mudgett, kjent som USAs første seriemorder under navnet Dr. Herman Howard Holmes. Under verdensutstillingen i Chicago i 1982 åpnet han et hotell, konstruert for å drepe. Erik Larsons true crime «Djevelen i den hvite byen» har ligget 350 uker på New York Times bestselgerliste - og Martin Scorsese tar den neste år til filmlerretet med Leonardo diCaprio i hovedrollen som H.H. Holmes.

Foto: Wikimedia Commons