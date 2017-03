Bokanmeldelse Emilie Edland: «Et sted på grensen»

Den er bedre enn Calendar Girl, men selv sterke kvinner kan snuble på vei mot erotikkens litterære alter.

Det blåser en erotisk vind over Norge i kjølvannet av salgssuksesser som «Calendar Girl». Denne uken lanserer Juritzen forlag sitt forsøk på å penetrere salgslistene med det hete paret Nora og Nicholas. Den 24 år gamle heltinnens navn er neppe tilfeldig; boken frir sterkt til Skam-generasjonen i sitt forsøk på å skildre fri sex som et feministisk prosjekt.

Nora vet stort sett hva hun vil ha, og har selvtillit nok til å skaffe seg det. Hun kan lidenskap, men vet ikke hva det vil si å være forelsket – rike foreldre som alltid har hakket på henne har gjort Nora følelsesmessig utilgjengelig og hun lar aldri en gutt diktere hennes livsverdi. Men så møter hun foreleser Nicholas West. Med sin brådype stemme, gnistrende karisma og glitrende blå iriser blir han en vandrende sexutfordring som Nora bestemmer seg for å overvinne.

BOK Emilie Edland: «Et sted på grensen»

Erotisk roman

360 sider

299 kr

Juritzen forlag

Og i begynnelsen glir alt slik Nora vil. Et møte blir starten på mange intense seksuelle seanser. At Nicholas er forlovet er ingen hindring. Hans åpne forhold gir Nora akkurat den friheten hun ønsker. Snart innser hun imidlertid at hun er hjelpeløst fortapt i den rike og kjekke sexguden, og hun vet ikke hvem hun er uten ham.

«Et sted på grensen» har flere likhetstrekk med «Fifty shades of Grey», uten all SM-sexen. Nicholas og Nora er vakre mennesker, og Nicholas kommer fra en rik familie. Men der hvor Anastacia er usikker og vinglete, er Nora verdensvant og bestemt. Men banne gjør hun, så til de grader at man kan lure på om Edland har studert Fifty-bøkene nøye. Over 200 ganger flyr ord som «Fuck», «Shit» og «Faen» ut av Noras munn, og overskygger de enda hyppigere gjentakelsene av ordet «hard» - når ble for øvrig kvinner mer sterke personligheter av å banne så det synger etter?

Edland bruker tidvis fremmedord som virker malplasserte og hemmer den ellers effektive fortellerstilen. For hun kan skrive, og handlingen glir bedre og blir mer oppslukende jo lenger ut i boken vi kommer. Her er blant annet morsomme one-linere og flere pirrende scener.

Om forfatteren: Emilie Edland er et pseudonym for en 31 år gammel norsk kvinne som har master i litteratur. Hun skriver etter sigende under pseudonym fordi hun har enjobb som vil gjøre det vanskelig å være kjent som erotisk forfatter.

Men det tar for lang tid før vi bryr oss, før Nora fremstår som noe mer enn en ensidig nedlatende, arrogant, frekk og lite trivelig karakter som bitcher om andre. Slutten viser imidlertid at neste bok kan by på atskillig mer dybde og spenning.

Forhåpentligvis skriver Edland seg varmere til da, for det er positivt med erotikk som tar opp selvtillit, sikker og samtykkende sex, og viser sterke kvinner som har sex på sine premisser og går for målene sine. For øvrig er det verdt å merke seg at vi med denne utgivelsen har fått vår første erkenorske New Adult – roman.

Anmeldt av Elin Brend Bjørhei