Bokanmeldelse: Elena Ferrante: «Svikne dagar»

Om forfatteren:

Elena Ferrante er pseudonym for en italiensk forfatter som er blitt en bestselger i Norge og verden over. Mest kjent er de fire romanene i Napoli-kvartetten utgitt i Italia 2011-14, oversatt til en rekke språk, der den aldrende Elena Greco skildrer sin oppvekst i Napoli med venninnen Lila. Serien ble oversatt til nynorsk av Kristin Sørsdal - en oversetterbragd Sørsdal er priset for.