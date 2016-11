Bokanmeldelse: «Edward Rubikons mysterier – Kong Grimms hevn»

Ny norsk bokserie for barn byr på spenning og humor i jakten på spøkelser og andre skumle skapninger.

Det finnes barnebøker kritikere, lærere eller foreldre mener barn bør lese.

Og så finnes det bøker barn selv av egen fri vilje kaster seg over og sluker i løpet av en kveld. Første bok i «Edward Rubikon»-serien, er en slik bok.

Antagelig har forfatter og illustratør, Aleksander Kirkwood Brown og Andreas Iversen, tenkt: La oss lage noe gøy, noe vi selv ville ha lest da vi var i målgruppen. Ikke overraskende er begge født på 1980-tallet, tiåret som ga oss filmer som Ghostbusters, Indiana Jones og E.T.

Ingrediensene er effektive, om ikke veldig originale.

BOK Aleksander Kirkwood Brown og Andreas Iversen: «Edward Rubikons mysterier – Kong Grimms hevn»

Første bok i ny serie for barn mellom 8-12 år Barnebok 109 sider 149 kr. Cappelen Damm

Formelen er velprøvd: To venner løser mysterier uten voksenhjelp. Den mystiske Edward Rubikon, en slags gotisk Johnny Depp, og hans mer keitete bestevenn Kasper. I denne første boken er det spøkelser som må nedkjempes i småbyen Grimsrud, der ikke alt er synlig på overflaten.

Historien er effektivt fortalt, med en passe dose sjarm og humor.

Resultatet er en fartsfylt bok som kombinerer rene tekstsider med tegneseriens formspråk. Illustrasjonene til Andreas Iversen fungerer godt og tilfører en sterk visuell dimensjon til denne filmatiske boken. Litteratur med stor L er det ikke, men noen ganger er det gøy å bli underholdt, særlig hvis fremtidige bøker også evner å utfordre sjangeren og ikke bare gjentar sjangerkonvensjonene.

Om forfatterne: Norske Aleksander Kirkwood Brown (f. 1984) har skrevet flere bøker og vært manusforfatter for tegneseriebladet Donald Duck, humorprogrammet «Nytt på Nytt», samt den kommende spillefilmen «Askeladden i Dovregubbens Hall». Andreas Iversen (f. 1983) er illustratør og tegneserieskaper. I 2014 vant han Dagbladets seriekonkurranse med «Generasjon Lost», som gikk fem måneder i avisen.

Lenge trodde jeg denne boken var oversatt. Forfatteren har et engelskklingende navn og miljøet er geografisk vanskelig å plassere. Hvor ligger Grimsrud? Befinner vi oss i USA eller Norge? Antagelig et sted i mellom, et internasjonalt fantasiland.

Neste bok i serien er ventet allerede i oktober. Jeg vil tro mange i forlagets foreslåtte aldersgruppe 8-12 år allerede gleder seg.

Gabriel Michael Vosgraff Moro

