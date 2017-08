Bokanmeldelse: Didrik Morits Hallstrøm: «Lysår»

Romskip, solstormer og kryosøvn. Når leste du sist om dette i en ny norsk roman?

Det går lang tid mellom hver gang en norsk forfatter våger å utfordre hverdagsrealismens konvensjoner. Hvorfor denne angsten for å skrive om det fremmede, dikte og fantasere frem nye verdener?

BOK Didrik Morits Hallstrøm «Lysår» (Cappelen Damm) Roman 150 sider 369 kr.

Det er derfor gledelig å endelig lese en ny norsk roman som våger seg ut i verdensrommet og inn i fremtiden. I «Lysår» er romskipet Vita er på vei til den antatt nærmeste beboelige planeten fra jorden, 12,76 lysår unna, en reise som tar 319 år.

Oppdraget er å redde menneskeheten etter ødeleggende solstormer på jorden. En rekke nasjoner har hver sin astronaut om bord, hukommelsen deres er slettet og de bytter på å ligge i kryosøvn og utføre vedlikehold på skipet.

En ung mann ved navn Norge har bare noen dager igjen av vakten sin da han oppdager en skjult beskjed i selvmordsbrevet til Nederland. Er Norge i ferd med å bli gal eller er det mulig å gjenopprette minnene om hvem han var og vende tilbake til jorden?

Om forfatteren: Didrik Morits Hallstrøm (f. 1984) debuterte med romanen « Du er ikke død før jeg slutter å elske deg» i 2011. I 2014 utga han den nygotiske grøsseren «Krø», om en fiktiv øy på vestlandet. Han er utdannet Art Director ved Westerdals School of Communication, og bor for tiden i Volda hvor han driver sitt eget reklamebyrå- og designbyrå.

Didrik Morits Hallstrøm har skrevet en klaustrofobisk og filmatisk fremtidsthriller som leder tankene til filmer som Moon, Passengers eller klassikeren 2001: En romodyssé.

I «Lysår» gjenfinnes mange konsepter kjent fra science fiction-litteraturen: Kryosøvn, kirurgroboter, minnedestruksjon og teknologi som går amok. Scenene fra romskipet føles derfor på samme tid både fremmede og litt for velkjente. Som så ofte i beskrivelser av fremtiden er det dessuten mulig å stille spørsmåltegn ved troverdigheten: Er det ikke pussig at kryosøvn er oppfunnet når bilene på jorden fremdeles trenger en sjåfør og ikke er selvgående?

Ironisk nok er det ikke livet i rommet eller beskrivelsene av fremtidsteknologi som gjør sterkest inntrykk i denne romanen, men derimot de følsomme og nære skildringene fra tiden før katastrofen ble et faktum. Hvem var Norge og hvorfor valgte han å reise? Hallstrøm skriver nydelig om en fars kjærlighet til sin datter, om å være alenepappa i en liten bygd og konsekvensene våre valg kan få for oss selv og våre nærmeste. Selv om den ikke er perfekt, vil jeg påstå at «Lysår» er årets beste interstellare bygderoman. Det er ingen liten bragd.

Anmeldt av: Gabriel Michael Vosgraff Moro