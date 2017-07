Bokanmeldelse: Colson Whitehead «Den underjordiske jernbanen»

OM FORFATTEREN:

Colson Whitehead (f. 1969) er fra New York, har utgitt seks romaner og vunnet en rekke utmerkelser for sitt forfatterskap. For «Den underjordiske jernbanen» mottok han både Pulizer-prisen og National Book Award. Romanen har blitt anbefalt av Barack Obama og valgt ut som månedens bok i Oprah Winfreys bokklubb. En miniserie basert på romanen er under arbeid, regissert av Moonlight-regissør Barry Jenkins.