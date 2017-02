Bokanmeldelse: Christian René Wold: «Klovnejakten»

Krim: Enkel historie på grensen til det banale. Men troverdige tids- og miljøbilder retter opp det verste.

I Oslo tingrett foregår for tiden opprullingen av norgeshistoriens største hasjsmuglerliga, der tonnevis av stoff og millioner av kroner har vært i omløp. Det betyr med andre ord at smugling av hasj må være svært lukrativ business, i hvert fall for de proffeste.

Og det er nettopp en slik smuglerhistorie krimdebutanten Christian René Wold presenterer oss for i «Klovnejakten».

BOK Christian René Wold: «Klovnejakten» (Aschehoug) Sider: 427 Pris: Kr. 349,-

Historien er lagt til 2002, og de tre kriminelle typene Kiran, Gianni og Roger skal samarbeide om innføringen og salget av et stort parti hasj av aller beste kvalitet. Gianni sitter med nettverket i Stockholm der stoffet hentes fra, Kiran kjenner markedet i Oslo ut og inn og Roger skal være løpegutten. Sisteleddet ut mot forbruker, som det også heter.

Om forfatteren: Christian René Wold (44) har bakgrunn som dørvakt og deltidsskuespiller. Han er utdannet sosionom og jobber som bomiljøarbeider og miljøterapeut. «Klovnejakten» er hans første bok.

Men det er skumle typer de har med å gjøre, og snart befinner de alle tre seg i alvorlig trøbbel. Og selvsagt er lojaliteten de tre imellom ikke sterkere enn at den kan brytes ved den minste ytre påkjenning.

Det er duket for bedrag, svik og trusler av mest håndfaste slag.

Den som nå måtte mene at hun har lest denne historien før, har sannsynligvis helt rett. Man skal nemlig lete svært nøye for å finne snev av ekte originalitet i denne boken. Intrigen er grunnleggende banal, og persontegningene beveger seg sjelden ut av det overflatiske. Dessuten stanser framdriften ganske snart opp, historien blir gående i ring og fremstår til slutt som nokså ufokusert.

Språklig sett glir det rimelig greit, selv om Christian René Wold har en heller pregløs penn. Det er ikke lett å skrive hardkokt krim, og enda vanskeligere er det å skrive lesverdige sexskildringer. Forsøkene på det siste blir mer komisk enn interessevekkende.

«Klovnejakten» er skrevet av en forfatter som sies å ha inngående kjennskap til både utelivet og stoffmiljøet han skildrer i boken. Sånn sett gir den interessante sosiologiske glimt av en virkelighet de færreste av oss kjenner.

Men det er likevel bare så vidt resultatet kan sies å være litterært vellykket.

Anmeldt av: Sindre Hovdenakk