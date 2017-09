Bokanmeldelse: Cecilia Samartin «Skjønnhet for aske»

Cecilia Samartins siste underholdningsroman kan fort bli en ny bestselger.

«Skjønnhet for aske» er en gripende og spennende roman om et tema som dessverre er svært aktuelt.

Roman Forfatter: Cecilia Samartin Tittel: «Skjønnhet for aske» Forlag: Juritzen Oversatt av: Arve Torkelsen Sider: 336 sider

Pris: 369 kr

Handlingen innledes en nyttårsaften i Las Vegas hvor tre unge jenter gjør seg klare til å erobre det nye året med nytt håp for fremtiden.

Det er Inesa fra Moldova, Karla fra Mexico og Sammy fra Ohio. Bak seg har de opplevelser som kan få et hvilket som helst menneske til å gå til grunne.

Den thrilleraktige åpningsscenen setter i gang en fortelling som veksler mellom fortid og nåtid, og hvor leseren gradvis blir kjent med jentenes forhistorier og hva som er bakgrunnen for reisen de legger ut på.

Det er en sterk historie om svik, misbruk og fornedring ispedd trekk fra thrillerens verden.

Samartin legger ikke noe imellom når hun skildrer jentenes brutale hverdag, men de vonde passasjene veies opp av vare og varme skildringer om hvordan lys og skjønnhet kan overleve når mørket truer med å ta over.

Det handler om kampen, drømmen og håpet om et trygt og bedre liv, en tematikk som går igjen i Samartins forfatterskap. Hennes engasjement for de utsatte og svakeste i samfunnet skinner også gjennom historien som ellers er preget av en gjennomgående, religiøs symbolbruk med tro, håp og kjærlighet som et overordnet tema.

Språket er drivende, effektivt og tidvis patosfylt. Samartin er på sitt beste når hun maler frem vakre bilder om natur og menneskelighet. Skildringene av ni år gamle Sammy gjør spesielt inntrykk, men flere av karakterene blir for endimensjonale. De tre pikene skildres hovedsakelig som gode og lyse, de andre karakterene eksisterer nærmest for å bygge oppunder og/eller fungere som kontraster til dem. De onde skildres for eksempel rett frem, uten nyanser.

Med over én million solgte bøker bare i Norge kan Samartin kalles en melodramaets dronning her til lands. Hun vet hvilke grep hun skal bruke for å berøre leseren, det er vanskelig ikke å bli glad i de tre hovedkarakterene som trykkes ned til bunnen før Samartin langsomt løfter dem opp mot lyset igjen.

Boken bærer i seg en sterk tro på kjærlighetens helbredende kraft og antyder at mirakler kan skje om man tror sterkt nok.

En svært rørende sidevender som har alle forutsetninger for å bli en ny Samartin-bestselger i høst.

Anmeldt av: Elin Brend Bjørhei