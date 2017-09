Bokanmeldelse: Catherine Isaac: «Her, nå, alltid»

Catherine Isaac beveger leseren i en Jojo Moyes-aktig roman - som utgis aller først på det norske markedet.

«Her, nå, alltid» er skrevet i en stil, og med en tematikk, som minner så mye om Jojo Moyes at denne anmelderen flere ganger måtte sjekke navnet på bokomslaget.

Isaac er riktignok et pseudonym for en forfatter som tidligere har utgitt ni romantiske romaner som alle har vært bestselgere i England. Med den nye boken spås hun sitt internasjonale gjennombrudd, den er solgt til 20 land allerede før den utgis i England neste år. Men allerede nå lanseres den på det norske markedet - som første land i verden. Og forlaget Bastion frir til Jojo Moyes-leserne med samme font

Sentralt i romanen står kjærligheten og en påminnelse om at vi ikke må ta livet for gitt.

Jess har vært alenemor for sønnen, William, i ti år etter at hun opplevde at faren hans, Adam, sviktet henne under guttens fødsel. Siden den gang har far og sønn bare hatt sporadisk kontakt. I håp om at William og Adam skal bli bedre kjent, inviterer Jess seg selv og sønnen til Frankrike - der Adam driver et hotell i et gammelt slott.

Med seg på reisen har hun arrene fra fortiden, frykten for at moren skal dø av en alvorlig sykdom og en hemmelighet som hun ikke under noen omstendigheter ønsker å avsløre. Etter hvert som oppholdet skrider frem, blir det stadig vanskeligere for Jess å legge lokk på det som bor i henne, og hun blir nødt til å se med nye øyne på både fortid og fremtid.

Isaac har skrevet en hjertevarm fortelling full av sjarm og livsvisdom. Hennes evne til å skildre troverdige karakterer med flere lag og motivasjoner enn den fasaden leseren først ser, er med på å heve boken over den gjennomsnittlige underholdningsromanen.

Her er også overraskende vendepunkter og gjenkjennelige hverdagsscener – alt beskrevet med et godt og intelligent blikk. Historien har et underliggende alvor som balanseres med humor og atmosfærisk, frankofil sommerstemning.

Det settes fokus på forholdet mellom barn og foreldre. På hvordan arr fra fortiden er med på å prege livene og valgene vi tar - og på det usagte i nære relasjoner. Bokens tittel henviser til at det er viktig å leve i nuet. Fremtiden er uviss. Det som var en sannhet i går er ikke nødvendigvis en sannhet i morgen. Det eneste man kan være sikker på er det som er her og nå.

Boken skildrer også på gripende vis hvordan det er å leve med, og forholde seg til, en alvorlig og sjelden sykdom det foreløpig ikke finnes en kur mot.

Noen vil kunne mene at Isaac forsøker for sterkt å kopiere Moyes’ formel for å skape en ny bestselger, og det er flere likheter mellom «Her, nå, alltid» og «Et helt halvt år». Men «Her, nå, alltid» står likevel godt på egne ben og er en vellykket og medrivende kjærlighetsroman med mange viktige tema.

En slukebok som sikkert vil berøre mange norske lesere til latter og gråt i høst.

Anmeldt av: Elin Brend Bjørhei