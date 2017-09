Bokanmeldelse: Carl Frode Tiller: «Begynnelser»

Familiekonflikter, følelsesterror, vulgær sjalusi og krypende desperasjon. Vi beveger oss i velkjent Tiller-farvann i hans nye roman «Begynnelser».

En mann ligger på dødsleiet. Han har havnet der av egen vilje. Nå er Terje omgitt av sine aller nærmeste: moren, søsteren, ekskona og datteren. Mens han skal dø, opplever han sentrale scener fra sitt eget liv som i en film spilt baklengs.

Vi begynner med slutten – nå – og ender opp med tidlige barndomsminner. Det er en historie om en dysfunksjonell oppvekst preget av en deprimert og alkoholisert mor, en far som tidlig forsvinner ut av bildet og en søster som aldri kommer seg ut av sin egen bitterhet mot skjebnen.

Roman Forfatter: Carl Frode Tiller Tittel: «Begynnelser» Forlag: Aschehoug Sider: 343 Pris: 350,-

Terje er en gutt dratt mellom ønsket om å ordne opp og glatte ut på den ene siden, og et indre raseri på den andre siden. Som ung mann havner han i alvorlige voldsepisoder, det er «dyret i meg» som tar kommandoen.

Etter hvert som han blir eldre får han utløp for omsorgsevnen sin blant annet gjennom jobben som naturvernkonsulent på fylkesmannskontoret der han bor – i Sør-Trøndelag antar jeg siden denne del av handlingen utspiller seg i Trondheimdistriktet.

Terje er spesielt opptatt av utrydningstruede insekter, amfibiedyr, blomster og planter. Det går et tungt miljøvernengasjement som et viktig parallellspor gjennom hele romanen, og den gradvise ødeleggelsen av naturen og økosystemene han ser rundt seg finner selvsagt klangbunn i Terjes eget, personlige sammenbrudd.

Maktesløsheten og desperasjonen føles like sterk, enten det gjelder flora og fauna eller hans indre demoner. Han ligger i en evig kamp med egne og andres forventninger, og ekteskapet og forholdet til datteren Marit gjenspeiler dobbeltheten mellom ønsket å gjøre godt på den ene siden og følelsen av total tilkortkommenhet på den andre siden.

Ikke akkurat lystelig lesning det her altså, og den krevende komposisjonen vil nok heller ikke virke spesielt inviterende på nye lesere. De som allerede har et forhold til Carl Frode Tillers forfatterskap, særlig trilogien «Innsirkling», vil imidlertid kjenne seg igjen i mye av grunntematikken i «Begynnelser».

Det er vel få, om det finne noen, norske samtidsforfattere som på samme måte er i stand til å skildre all den sårheten, svakheten og forakten mot seg selv og andre - som kan ligge like under overflaten i mange mellommenneskelige relasjoner.

På sitt beste er det hjerteskjærende og eksistensielt opprivende skildret.

Tiller ferdes i velkjent litterært terreng, men det gir utbytte å følge med på ferden.

Anmeldt av: Sindre Hovdenakk