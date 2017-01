Bokanmeldelse: Britt Karin Larsen: «Av lys er du kommet»

Britt Karin Larsen beveger seg i svært velkjent landskap i denne lille romanen om ensomme barn og andre ulykkelige skjebner.

På landsbygda et sted i det norske etterkrigssamfunnet vokser den lille jenta Anni opp hos fosterforeldrene sine på gården Håve. Hun vet godt at hun ikke er «deres». En skjebne hun deler med den litt eldre gutten som kalles Bror, men som egentlig bærer navnet Valentin.

Fosterforeldrene, og særlig moren, er fjerne og strenge. Men faren bærer på en familieskjebne som gjør at han tilbringer mange stunder i mystisk ensomhet. Annis interesse blir vekket, og hun bruker mye tid på å gruble over historien om Ottar Håve, mannen som fosterfaren hennes sies å stamme fra. Hvordan kan man vite når en slekt begynner, undrer jenta som ikke engang vet hva hennes egentlige far heter.

Ellers består Annis nærmeste av drengen på gården, og den lystige kunstnersjelen Kindermann som aller helst bare vil skrive dikt. Det er også Kindermann som etter hvert introduserer Bror for alkoholens magiske effekt, med tragisk resultat.

Om forfatteren: Britt Karin Larsen (71) debuterte i 1978. Hun har skrevet dikt, barnebøker, dokumentarbøker og romaner. Mest kjent er kanskje romantrilogien fra 1990-tallet om taternes historie og serien om folket på Finnskogen. Hun har mottatt en rekke priser for forfatterskapet sitt.

Fortellingen veksler mellom historien om lille Anni, og historien om Anni som eldre kvinne. Hele sitt liv har hun følt på venneløshet og ensomhet, parret med en sterk rastløshet og nysgjerrighet både om sin egen og andres historie. Som liten tørstet hun etter kroppskontakt, noe som førte til alvorlige misforståelser og at hun mistet sin gode venn Kindermann.

Nå er den eldre Anni i ferd med å oppspore sin biologiske mor, et prosjekt hennes egen voksne datter ikke er spesielt begeistret for. For hva godt kan komme ut av dette, og hvor viktig er egentlig familien?

«Av lys er du kommet» er som man vil forstå ikke akkurat en roman fri for sentimentalitet og melodrama. I tillegg er det flere av skikkelsene vi møter som ikke har stort annet enn en ren markørrolle, og som om ikke dét er nok rommer historien også et symbolsk sted kalt Solsjøen der de røde blomstene finnes – og tro om ikke Anni kommer seg dit helt mot slutten av boken.

Men til tross for disse nokså overspente elementene bli dette aldri en ren skillingsvise. Til det skriver Britt Karin Larsen ganske enkelt for godt, temposterkt og effektivt.

Og hun skaper ikke minst en troverdig forteller ut av hovedpersonen Anni. Det gjør at «Av lys er du kommet» til tross for sin tilsynelatende enkelthet også inneholder interessante drøftinger av grensene mellom løsrivelse og atskillelse, mellom kjærlighet og dårlig samvittighet.

SINDRE HOVDENAKK