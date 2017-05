Bokanmeldelse: Bjørn F. Rørvik og Gry Moursund: «Bukkene Bruse begynner på skolen»

Bildebok: De har klart det igjen! «Bukkene Bruse begynner på skolen» er en herlig bildebok som vil få voksne til å le og barn til å hvine av skrekk og fryd.

Serien om bukkene Bruse har vært en enorm suksess for forfatter Bjørn F. Rørvik og illustratør Gry Moursund. Bøkene har solgt i godt over 300.000 eksemplarer, vunnet priser og blitt satt opp som dukketeater.

Det er med andre ord lov å ha høye forventninger til den tredje boken om bukkene. Vil den være like morsom som de foregående? Er det mulig å gjenbruke dramaturgien til Asbjørnsen og Moe nok en gang?

Forrige bok: Et kunststykke

BOK Bjørn F. Rørvik og Gry Moursund : «Bukkene Bruse begynner på skolen» Bildebok 48 sider 299 kr. Cappelen Damm

Svaret er ja. Som i alle virkelig gode barnebøker, fungerer tekst og bilder like godt for barna i målgruppen som for de voksne høytleserne. Handlingen følger ellers «oppskriften» fra de foregående bøkene, men denne gang er det et brev fra rektor om at de må begynne på skolen som leder bukkene til trollet. Og rektor er selvsagt ingen hvem som helst.

Lest? Bukkene Bruse blant tiårets beste barnebøker

Rørvik – uten tvil en av landets morsomste forfattere – kombinerer presis komisk timing med treffende ordvalg og artige poenger. Når den minste bukken spør hvorfor de må begynne på skolen, svarer den største bukken enkelt og greit: «Alle må begynne på skolen nå for tida.»

Om forfatterne: Bjørn F. Rørvik (f. 1964) har siden debuten i 1996 skrevet en rekke humoristiske barnebøker. Særlig elsket er han for bøkene om Reven og Grisungen illustrert av Per Dybvig. Rørvik har vunnet Kulturdepartementets bildebokpris to ganger i tillegg til flere andre priser. Gry Moursund (f.1969) har illustrert både egne og andre tekster. For sine tegninger har hun tre ganger vært nominert til Astrid Lindgren-prisen. I 2003 vant hun Brageprisen sammen med forfatter Helga Gunerius Eriksen for boken «Flugepapir»

Illustrasjonene til Moursund er røffe, utstudert enkle og uttrykksfulle og gir assosiasjoner til barnetegninger. Hun bruker tusj og fargeblyanter om hverandre, en teknikk som understreker den viltre og barnlige streken. Trollet er ekspressivt levendegjort og det er mye å glede seg over i detaljene her, det være seg et måpende ansiktsuttrykk til en elev eller kroppsholdningen til skolens strenge lærer, fru Elgaker, også kalt Æljkua.

Fått med deg? Magisk barnebok som har fått svenskene til å trekke Astrid Lindgren-kortet

«Bukkene Bruse begynner på skolen» er minst like god som «Bukkene Bruse på Badeland», og hakket bedre enn bok nummer to fra gamlehjemmet. Samtidig er tre bøker om tre bukker kanskje et passende sted å si snipp snapp snute? Heldigvis finnes det mange andre eventyr Rørvik og Moursund kan gi nytt liv i fremtiden.

Anmeldt av: Gabriel Michael Vosgraff Moro

.