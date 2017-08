Bokanmeldelse: Aslak Nore «Ulvefellen»

I sin nyeste, og beste roman til nå, viser Aslak Nore at han mestrer den klassiske spionsjangeren på imponerende vis.

«Ulvefellen» er en solid og troverdig spionroman fra 2. verdenskrig med en helt som fremstår som et ekte menneske.

Vi er ikke bortskjemt med klassiske norske spionthrillere. Når det endelig kommer en slik bok igjen er det ikke overraskende at Aslak Nore står bak; en av Norges fremste eksperter på sjangeren. «Ulvefellen» er tydelig inspirert av forfattere som Len Deighton, Eric Ambler og John le Carré, og inneholder flere referanser til spionklassikeren «Riddle of the Sands» av Erskine Childers.

Forrige bok: «Oslo noir» Fart – men lite spenning

Norske Henry Storm er full av pågangsmot når han reiser til Østfronten for å bekjempe bolsjevismen. Men når han returnerer til Oslo sommeren 1942 er han nedkjørt, desillusjonert og har mistet troen på Quisling og nazistenes ideer. Like før Henry forlot Østfronten hørte han en lotte fortelle at tyskerne hadde utviklet en rakett som kunne endre krigens gang. Da en tysk etterretningsoffiser foreslår at Henry gjenopptar de tekniske studiene i Tyskland får Henry mulighet til å undersøke om lotten snakket sant – og spionere på vegne av de allierte for å gjøre bot for å ha kjempet på feil side.

Lesetips: Her er bøkene VGs anmeldere likte best i fjor – og som flesteparten nå er ute i pocket!

BOK Aslak Nore

«Ulvefellen» Spionthriller Aschehoug 374 sider, 349 kroner

På samme tid i Tyskland får SS-offiser Werner Sorge et oppdrag fra Himmler; britene skal ha en spion med kodenavn «Griffen» høyt plassert i det tyske riket og Sorge må avsløre vedkommende. Snart krysser han veier med Henry og det utvikler seg til en jakt på liv og død.

Aslak Nore: – Med Kjartan Flogestad som far kan man ikke levere noe middelmådig

I likhet med Nores tidligere romaner bygger «Ulvefellen» på grundig research. Fortellingen er skrevet med stor innsikt og imponerende presisjon når det gjelder selv de minste detaljer. Hitlers rike, og det okkuperte Norge skildres svært troverdig. Nore gjør blant annet bruk av datidens slang, og det farger historien. Bokens dialoger er for øvrig noe arkaiske, men de bidrar til å hensette leseren til den aktuelle tidsepoken og styrker plottets troverdighet. Et plot som ikke er altfor komplisert, men inneholder nok overraskelser til å tilfredsstille leseren.

Få flere ferske bokanmeldelser her!

Nore skriver godt, særlig skildringene fra fronten i Ukraina gjør inntrykk. Men boken inneholder også noen språklige unøyaktigheter, og i noen sekvenser blir Nore for overtydelig. Historien har en filmatisk oppbygging og inneholder de viktigste trekkene fra sjangeren. Det tilspisser seg mot slutten med noen veldig spennende scener til sjøs. Men det største drivet i fortellingen ligger i den indre spenningen, karakterenes indre konflikter. Henry trekkes mellom ytterligheter som setter hans menneskelighet på en sterk prøve. Leseren får også forståelse for hvorfor noen valgte å hengi seg til nazismen, slik sett er boken høyaktuell i dag. Tyskernes forsøk på å utvikle raketter som kunne legge store byer i grus, og endre krigens gang, gir assosiasjoner til Nord-Koreas opprustning.

Fått med deg? Denne norske forfatteren selger bøker for 2 millioner korner i uken

En gjennomført og interessant spionthriller skrevet med stort overskudd. Forhåpentligvis blir det ikke lenge til neste gang Nore lar en norsk spion operere i historiske kulisser, for dette ga mersmak. Et av høydepunktene i det norske krimbokåret så langt.

ELIN BREND BJØRHEI