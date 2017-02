Bokanmeldelse: Arne Dahl: «Utmarker»

Krim: Mesterlig oppbygget intrige fra en av Sveriges dyktigste krimforfattere. Motivet er klassisk, men med den ekstra lille tvisten som ivaretar spenningen helt til slutt.

Sam Berger og Molly Blom er to navn å merke seg like godt først som sist. Det nye politiparet til Arne Dahl møtes for første gang i denne boken, der jakten på en mistenkt seriemorder avslører lag på lag av uhygge og hemmeligheter som også griper direkte inn i de to hovedpersonenes liv.

BOK Arne Dahl: «Utmarker» (Cappelen Damm) Oversatt av: Einar Blomgren Sider: 366 Pris: Kr. 379,-

Det handler mye om å knekke den ukjente gjerningsmannens psykologiske profil og motiver – for hva er det egentlig som gjør at han kidnapper unge jenter og torturerer dem på det grusomste? Er det seksuelle motiver, er det hevnmotiver eller er det ganske enkelt ren og skjær galskap?

BOK Arne Dahl er pseudonymet til Jan Arnald (54), bosatt i Stockholm. Han har utgitt i alt 15 bøker, blant annet om den såkalte A-gruppen. Bøkene hans er oversatt til 30 språk, og har solgt i mer enn tre millioner eksemplarer.

Nøstingen i de knappe sporene, bruken av intuisjon og følelser i etterforskningen er noe av det mest spennende med boken. Sam Berger er den klassiske polititypen som foretrekker å gjøre ting på egenhånd, som gjerne trosser instrukser fra overordnet hold og som lever seg intenst inn i saken han jobber med.

Berger etterforsker flere forsvinninger parallelt, og lokaliserer en tilskuer som ser ut til å ha vært på flere av åstedene. Møtet med det sentrale vitnet Nathalie Fredén skal imidlertid vise seg å ha helt andre og mer vidtgående konsekvenser enn han hadde forestilt seg. Det åpner for en reise tilbake i tiden og i den personlige historien til flere av de impliserte. Ikke minst Sam Berger selv.

Arne Dahl kan kunsten å kombinere hardkokt politikrim med elementer av lettere paranoid samfunnskritikk i beste Stieg Larsson-tradisjon. For når mørke krefter i de hemmeligste av alle politikretser legger seg opp i etterforskningen, er det tydelig at denne saken har helt andre implikasjoner enn leseren først har sett for seg. Det som kan se ut som en passe lykkelig slutt viser seg nemlig å innvarsle noe ganske annet.

Historien i «Utmarker» er bygget opp ved hjelp av frampek og nøye utporsjonerte detaljer som gir mening og sammenheng i historien. Fortsettelse følger ganske sikkert. Det er bare å glede seg.

Anmeldt av Sindre Hovdenakk