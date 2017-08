Bokanmeldelse: Anne B. Ragde: «Liebhaberne»

Anne B. Ragde kan skrive så det griner, men nå trenger Neshov-storyen en skikkelig shape-up for å overleve videre.

Etter mange års pause etter megasuksessen med trilogien om Torunn og den fascinerende Neshov-familien på Byneset i Trondheim, utkom i 2016 en ny bok i familiesagaen.

Den var kan hende litt famlende, men høstet begeistring hos alle som er glade i Ragdes stil og fortellerkraft. Og skapte nye forhåpninger.

Årets roman, «Liebhaberne», har atskillige gode takter. Men plottet og drivkraften er ikke sterk nok. Romanen går litt i å nøste opp hva som har skjedd med gården og familien i Trøndelag, og å catch up med Erlend og Krumme i Danmark. Og det egentlig ganske så spektakulære luksuslivet i den danske grenen av familien framstår langt på vei løsrevet og egentlig ganske uengasjerende – og det av en forfatter som vet å dikte.

Men det strekkes ut en hånd på tampen av boken, mellom onkelen Erlend som pusser opp en storslagen villa i Klampenborg og Torunn som pusser opp på familiegården Neshov, to liebhabere. Her ligger en opplagt åpning til videre fortelling.

Men da tror denne anmelder at Ragde må strekke kjølen litt lengre enn til en bok av gangen. Det kan Ragde, om hun vil. Hovedpersonen ved siden av Torunn i årets roman, er farfaren eller onkelen, alt ettersom. Tormod Neshov som sitter på pleiehjem og ikke vil røre seg utendørs.

Hans skikkelse i samspill med Torunn er vakker beskrevet i romanen, og det ligger ukjente tråder i Tormods liv bakover mot krigen, ennå ikke forløst i denne romanen.

Anne B. Ragde har som alltid nedlagt et stort arbeid i research og er god på miljøbeskrivelser. Her er Margidos begravelsesbyrå og virksomheten ved trafikkulykker, uventede dødsfall og begravelsesprosedyrer behørig skildret. Torunn er på full vei inn i firmaet, litt famlende foreløpig, ved siden av at hun pusser opp den nedslitte gården Neshov.

Alle onklene gleder seg over Torunn, også Margido som er i en bransje der det moderne samfunn er på full fart inn – med fotografier og sosiale medier og mange etiske hensyn.

Det er atskillig feel good i gamle rustne familieforbindelser. Men det skjer en overraskende vending på slutten. Her er åpninger for fortsettelse i fleng – en familiehistorie fortsetter jo hele tiden.

Men det er bare Anne B. Ragde selv som kan svare på om hun vil løfte Neshov-scenariet og et godt, nytt plot videre, i for eksempel to bøker til? Hun har lesere som står og tripper og venter på bok etter bok.

