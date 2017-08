Bokanmeldelse: Alfred Fidjestøl: «Nesten menneske. Biografien om Julius»

Sannelig er det mulig – å skrive en god, medrivende og innsiktsfull biografi om en sjimpanse. Ikke en hvilken som helst: Det handler om Julius.

Sjimpansen Julius er Norgeskjendis. Utallige avisartikler, TV-innslag og film er gjennom årene viet den største kjendisen i Dyreparken i Kristiansand.

Julius har egen innførsel i wikipedia, og er behørig omtalt på Dyreparkens hjemmeside. Bildene av ham er utallige. Historiene er mange. Selve livet til Julius er ganske så velkjent for store og små her i landet.

Den lille sjimpanseungen fikk en vanskelig start. Julius ble avvist av moren, faren var voldsom, og sjimpansen fikk sitt hjem blant mennesker, først hos legen Billy Glad, kone og barna, og deretter hos direktøren for dyreparken, Edvard Moseid, sammen med hans barn og familie.

BOK Biografi Samlaget 242 sider 305 kroner

Og å føre Julius tilbake til det som er sjimpanselivet, var vanskelig – og det beskrives inngående og fascinerende hos Fidjestøl. Julius feiret jul «blant sine egne», skrev Fædrelandsvennen da Julius nok en gang satte seg på bakbeina og ikke ville være hos sjimpanseflokken, men ble hentet hjem til Moseid-familien. Vi kjenner til Julius kjærlighetsaffærer, kjærester og barn – ja, ganske så mye.

Man kunne forestille seg at en journalistisk biografi kunne blitt en overfladisk affære, basert på en ny vri av de utallige artikler og reportasjer som er laget gjennom årene. Men så har altså den dyktige forfatteren og biografen Alfred Fidjestøl – som tidligere har skrevet om kunstnere og kulturinstitusjoner - akslet seg til å skrive om Julius med granskerens klo.

Alfred Fidjestøl har gitt ut flere biografier og historieverk om mennesker og kulturinstitusjonar. I 2014 ble Fidjestøl den første sakprosaforfattaren noensinne til å motta Gyldendals Sult-pris. Foto: Samlaget

Fidjestøl skriver at nettopp denne sjimpansen er velegnet, fordi det er så mange ulike kilder til livet. Det handler om nesten et menneske! Og biografen omtaler sjimpansene som om de var mennesker, deres dyreverden omtales som om det var en menneskeverden. Vanskelige sjimpanser beskriver som man beskriver vanskelige mennesker.

Atferden har Fidjestøl gått inn i med stor nysgjerrighet og formidler fagkunnskap, internasjonal sjimpanseforskning, og han forsøker også å utforske hva som skjer i hodet på sjimpansen Julius. Sjimpanser er sinte, sørger, er aggressive, voldelige, lykkelige, har moral. Og Julius fikk førerkort til 18-års dagen.

Der er overraskende morsomt å få rekapitulert Julius lange liv og verden på et velskrevet nynorsk. Samtidig er boken håndverksmessig imponerende. Fidjestøl analyserer og behandler og skildrer Julius besværlige og kaotiske liv med respekt, som et menneske. Fascinerende er de mange kildene som faktisk finnes til et dyr i en dyrepark, som Fidjestøl har funnet og brukt.

For det første har Dyreparken rikelig med kilder, klipp og bilder, det finnes sladreoppslag i ukeavisene, i barne-TV, og det er brukt materiale fra veterinærer og fra obduksjonsrapporter. Dessuten har det vært flust av folk å intervjue – dyrepasserne og vertsfamiliene har sine stunder i denne boken! - samt visuelt stoff. Fidjestøl har hatt faglige konsulenter, så her er det mye å hente for de som er opptatt av biologi, zoologi og alt rundt rundt dyr i en dyrepark.

Dette er en bok, ikke bare om og for sjimpanseelskere, men om og for dyreelskere allment. Og uventet interessant og morsom for biografiglade.