Bokanmeldelse: Alf Kjetil Walgermo: «Røff guide til bibelen»

Det er bare å glede seg – dypt i sjelen: Alf Kjetil Walgermo (39) åpner simpelthen Bibelen på nytt for en lesende samtid med sin «Røff guide til Bibelen».

Walgermo er forfatter, journalist, kritiker og kulturredaktør i Vårt Land. Han tilhører tilsynelatende denne gruppen underlige menneskene som rekker alt. Skjønt akkurat denne boka nok er et slags livsverk utløst av en dypt personlig tragedie: Et livslangt forhold til bibellesning og kristentro får en helt ny utfordring, når familien opplever at deres barn dør i mors liv kort før fødselen.

Fått med deg? Terningkast 6 til Jan Kjærstad: Glimrende!

Walgermo bestemmer seg for å gå tilbake til tilværelsens grunnskrifter, rimeligvis som sorgarbeid. Og oppdager underveis – heldigvis – at den personlig innsikt og undersøkelse kan være allment relevant.

Det er et gigantisk arbeid han har begitt seg ut på. Sikkert ikke uten frykt:

Bibel-utlegning er en virksomhet omgitt av et ufattelig minefelt av farer og utfordringer. To av de viktigste: Den historisk-kritiske bibelforskningen med sin vitenskapelige tilnærming. Og den karismatiske vekkelsesforkynnelse, med sin hang til vektlegging av enkelt-utsagt og utvalgte skriftsteder, med liten – eller ingen – sideblikk til helheten.

BOK Sakprosa Samlaget 377 sider 323 kr.

Fått med deg? Wassmo-oppfølger: Får jorden til å riste

Walgermo er åpenbart en troende kristen. Men han ønsker like fullt å være intellektuelt redelig. Han er glad både i fakultet og forsamlingshus. Men fremfor alt er han brennende opptatt og fascinert av Bibelen, jødedommens og kristendommen grunnskrift og en av islams viktigste inspirasjonskilder.

Det er vel ingen fordomsfull formodning å anta at Bibelen er landets mest utbredte bok, som få i dag leser i. Alt for få.

Det kan det være mange grunner til. Vrangvilje mot tolkningskåte og hardt menende forkynnere har ødelagt mye for mange. Bibelen, som så mange andre hellig-betraktede skrifter, kan brukes til å legitimere nesten alt.

Enkelte bibeltekster står også i fare for å bli klisjeer. Juleevangeliet hos Lukas, for eksempel: ordene er så velkjente, at det faktisk kan være vanskelig å oppfatte hva de egentlig forteller, hvilken sammenheng de hører hjemme i og hvordan de er blitt oppfattet gjennom ulike historiske perioder.

Walgermo går med enorm kunnskap og stor kjærlighet løs på oppgaven med å trenge inn i Bibelen, både som litterært verk og som kilde til tro hos milliarder av mennesker. Han tolker selv; det er ikke til å unngå, og sånn sett blir han også en predikant.

Kjærstads revansj: «Jeg var på nippet til å begynne å se på jobbannonser»

Men budskapet er sammenheng – ikke minst mellom den opprinnelige jødedom og den senere kristendom, dypt alvor, glimt av humor, større omsorg (enn vanlig) for kvinneperspektivet, skepsis mot dogmerytteri samt avvæpnende åpenhet om det Bibelens av og til meget problematiske sider.

Walgermos blanding av ydmykhet og frimodighet til å gå til verket med vår tids synspunkter, er rett og slett befriende, opplyst og meget engasjert lesning.

Så: Gudskjelov for denne boka!

Anmeldt av: Jon Selås