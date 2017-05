Bokanmeldelse: Agnes Lovise Matre: «Skinnet bedrar»

De lanseres samtidig, men Agnes Lovise Matre risikerer på ingen måte å havne i skyggen av sin mann Geir Tangen. Snarere tvert imot.

Dette er en krim med mange kvaliteter, selv om det skorter en smule på originaliteten.

Bok Gyldendal Sider: 352 Pris: 379,-

Vi er i Øystese, sommeren 2015. Lensmann Bengt Alvsaker skal egentlig tilbringe en uke sammen med den halvstore sønnen sin som han aldri har sett før(!) Men når nabogutten Anders på seks år forsvinner sporløst, må Alvsaker i stedet lede en omfattende og krevende leteaksjon

Letingen etter Anders introduserer leseren for en hel rekke underlige personer i bygda: Den smått autistiske Johan og hans begynnende demente mor, skumlingen Kurt, sære Solvår og så videre. Alle kan se ut til å ha sine motiver for å skade en liten gutt, men ingen kan til å begynne med knyttes til forsvinningen.

Bokens andre hovedperson er Anders’ søster Ina på tolv. De to barna bor sammen med faren sin i nabohuset til Alvsaker, og ganske snart forstår vi at det er noe fryktelig galt i dette hjemmet. Fremstillingen av Ina og hennes livssituasjon er til dels veldig godt skrevet: Barns redsel og usikkerhet – men også handlekraft og styrke – i møte med uforutsigbare og truende voksne.

Agnes Lovise Matre er ikke en forfatter som overforklarer. I stedet får leseren tid og rom til å trekke sine egne slutninger, og ikke minst blir det med stødig hånd lagt ut handlingstråder som det blir opp til oss selv å rede ut.

Det er et ganske stort persongalleri i denne boken, og ikke alle er like godt begrunnet. Noen forsvinner også igjen underveis i handlingen, uten at det er særlig godt motivert.

Forfatteren har kanskje gjort det litt enkelt for seg med å forklare mye av det som skjer i løpet av boken med psykiatri, et svært velkjent trekk fra samtidig krimlitteratur. En annen ting som trekker ned er den ganske utenpåklistrete pressekritikken, det vil si det gamle leksa om uetiske tabloidaviser. Her og der blir også replikkføringen noe patosfylt, men det skal samtidig sies at Matre stort sett lykkes med å skrive et troverdig hverdagsspråk.

Mot slutten er det som om boken blir i overkant omstendelig, og mister en del tempo. Men en forrykende og faktisk ganske opprørende finale setter igjen Ina i fokus som bokens mest interessante karakter. Samtidig som løsningen på forsvinningsgåten viser seg å ligger et helt annet sted enn der de fleste har sett.

«Skinnet bedrar» kan love godt for det som (selvsagt) er tenkt som en ny krimserie fra fagre Hardanger.

Anmeldt av: Sindre Hovdenakk