Bokanmeldelse: A.N.P.: «Chicks o'hoi. En norsk jentes bekjennelser»

Det hookes, pules, prompes og bæsjes i en skamløs og sexpositiv bok om jenteliv i dagens Norge.

«Chicks o’hoi» inneholder de usensurerte dagboknotatene til det unge, kvinnelige pseudonymet A.N.P. fra Oslo.

A.N.P. er født og oppvokst på beste vestkant. Hun har en koffert full av sexleketøy, er heterofil og «craver penis», men eksperimenterer gjerne med sex sammen med kvinner. Hun er opptatt av politikk og miljøvern, mot objektivisering, og har et ambivalent forhold til sosiale medier. Og hun elsker sex, enten å ha det selv eller å se på andre», men one night stands er ut.

Gjennom to år følger vi hennes og vennegjengens seksuelle utgreielser og utskeielser. Vi får lese om voksing av vaginaer og rumpehull, om kjønnshår som stikker ut av treningsbukser, mens på ubeleilige tidspunkter, rimming, suging og svelging. Om unge kvinner som bæsjer i busker og i bukser. Men også om psykiske problemer og verdensforståelse.

A.N.P. skriver rått, usminket og befriende ærlig om tabubelagte og intime ting. Gjennom å skildre hvordan unge jenter tar for seg seksuelt og at en kvapsete kvinnekropp kan være like digg som en modellkropp utfordrer hun dagens kvinneideal. At hun må være anonym for å gjøre dette understreker bokens viktighet.

Der hvor Madonna sjokkerte en hel verden med bdsm-flørt, og skildringer av biseksualitet er det få som nå reagerer nevneverdig når Tone Damli synger om at hun vil bli bundet og påført smerte, eller Sophie Elise simulerer jentesex i en musikkvideo.

Om forfatteren: A.N.P. er et pseudonym for en 21 år gammel Oslo-jente. Gjennom å dele sine dagboknotater med hele Norge ønsker hun blant annet å gi et motstykke til den perfekte og rene sexen som media formidler.

Nakne kropper og seksuelle referanser har blitt en naturlig del av vår hverdag, samtidig har stadig flere unge et unaturlig forhold til egen kropp og seksualitet, og psykiske lidelser blant unge kvinner øker. Jenter opererer kjønnsleppene for å få designmus fremfor bollemus. De bleker hår, tenner og rumpehull, og forsøker å være både hore og madonna.

«Chicks o’hoi» er en hyllest til det naturlige og normale, til kvinner som tør å gå egne veier og gir faen i hva omgivelsene forventer av dem. Utgivelsen føyer seg inn i en trend hvor kvinner står frem usminket, og den surfer på Skam-bølgen ved også å dele tekstmeldinger og snapper.

Man kan innvende at boken ikke tråkker opp nye stier. Charlotte Roche sjokkerte mer med sin «Våtmarksområder» i 2009. A.N.P. reflekterer heller ikke inngående, og enkelte avsnitt synes å være konstruert for å provosere.

Men man kan ikke la være å digge de uhøytidelige jentene. «Chicks o'hoi» er en frisk, freidig og herlig fordomsfri bok som mange vil ha glede og nytte av å lese.