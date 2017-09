Arundhati Roy: «Ministeriet for den høyeste lykke» (Pax)

Tyve år etter suksessromanen «Guden for små ting», er Arundhati Roy endelig tilbake som skjønnlitterær forfatter. Denne gang med en brannfakkel av en politisk roman.

Det er få forunt å bli et verdensnavn med debutboken, men det var nettopp det Arundhati Roy ble med romanen «Guden for små ting» fra 1997. Så ble det stille fra Roy, vel å merke som romanforfatter. Isteden ble hun politisk aktivist og kritiker av indiske styresmakter. Ikke minst har hun engasjert seg sterkt i konflikten mellom muslimer og hinduer i Kashmir.

Kampsakene gjenfinnes i «Ministeriet for den høyeste lykke», en roman som på mange måter kan leses som et kampskrift – en svært politisk roman med et stort persongalleri og et lappeteppe av et plott. Romanen er flerstemt, hopper i tid og rom, og inneholder utdrag fra rapporter, dagbøker og brev.

To sterke, gåtefulle kvinner er ankerfester i handlingen. Hermafroditten Anjum tilhører det såkalte «hijra»-samfunnet, et transseksuelt fellesskap. Hun slår seg etter hvert ned på en kirkegård i Delhi, sammen med andre «utskudd» – kasteløse og urene – mennesker som mangler en naturlig plass i det indiske klassesamfunnet.

Den andre kvinnen, Tilo, knytter bånd til tre menn under studietiden, som på hver sin måte elsker henne. Deres liv flettes sammen gjennom konflikten i Kashmir, og romanen gir et opprivende bilde av hvor tilsynelatende uløselig den blodige krigen i området har vært.

Alle som har vært i India vil kjenne seg igjen i Roys beskrivelser av de enorme kontrastene som preger dette subkontinentet. For en vestlig leser er fattigdommen overveldende, kastesamfunnet nærmest uforståelig.

Det lille samfunnet som etter hvert vokser frem på kirkegården, kan leses som en visjon for et annet India. Som Anjum sier et sted: «jeg bryr meg ikke om hva du er ... muslim, hindu, mann, kvinne, denne kasten, den kasten, eller rasshølet på en kamel.» Arundhati Roy beviser med sin andre roman at hun fremdeles er en sterk stemme det er verdt å lytte til.

Anmeldt av: Gabriel Michael Vosgraff Moro