Anmeldelse Jørn Lier Horst: «Når det mørkner»

Jørn Lier Horst skriver om en ung William Wisting i en nostalgisk og klassisk krimroman.

Sjanger: Krim

Antall sider: 180 sider

Pris: 299 kr.

Forlag: Gyldendal



Et brev adressert til Wisting sender tankene til den erfarne politimannen 33 år tilbake i tid, og til hans første sak som politietterforsker. Året er 1983, det er førjulstid i Larvik, og Wisting og hans kone er nybakte foreldre til tvillingene Thomas og Line. Hverdagen som ung politimann er krevende og Wisting drømmer om bedre tider for familien, og ikke minst om å komme seg en etasje opp – til etterforskningsavdelingen. For det er jakten på forbryterne, deres tanker og hemmeligheter som trigger den unge politimannen.

Foto: GYLDENDAL

Et brutalt ran og en dramatisk biljakt gir Wisting mer smak på etterforskerlivet, men han må overlate etterforskningen av saken til sine mer erfarne kollegaer. Tilfeldigheter fører imidlertid til at Wisting snart får sin egen sak i fanget. En forespørsel fra en venn leder til en forfallen låve. Her finner de en gammel bil med kulehull som viser seg å være sentral i en uoppklart kriminalsak fra 1920-tallet. I god, gammeldags detektivånd må Wisting lete i gamle aviser og arkiver for å finne ut hva som skjedde før bilen endte i låven.

«Når det mørkner» er rendyrket nordic noir. Horsts skildringer av en politimanns hverdag er som vanlig solide og interessante, og krimplottet er godt konstruert. Vi har tross alt å gjøre med en av Norges mest erfarne krimforfattere. Morsomt er det også at han etablerer journalistiske karaktertrekk i en purung Line.



Men boken kunne med fordel hatt mer følelser og innlevelse. Horst er opptatt av å gi leserne realistisk innsikt i forbrytersinn, men i denne boken slipper vi ikke like godt inn i Wistings hode. Det er for eksempel merkelig at Wisting, i en scene hvor han bokstavelig talt får taket i hodet, ikke er mer preget eller reflekterer nevneverdig over at han er i livsfare. Dette bidrar til at historien aldri blir spennende nok.

Bokens tittel er sterkt symbolsk. Horst skildrer hvordan Wisting tar sine første skritt inn i kriminalitetens mørke bevæpnet med mye medmenneskelighet og omsorg for sine medmennesker, et skarpt hode og en godt utviklet magefølelse. Egenskaper som skal bli avgjørende i hans fremtidige etterforskervirke.

Unge Wisting skildres som et symbol på hvordan den nye tiden møter den gamle på politihusene i Norge. Han er ikke fornøyd med å koke kaffe og sitte uvirksom på et kontor mens skrivemaskinene plinger og sigarettrøyken svever gjennom korridorene. Han ivrer for effektivitet i politiarbeidet, og ser dit andre, trette politifolk ikke retter blikket. I løpet av boken får vi også den eldre Wistings refleksjoner på hvordan kriminaliteten etter hvert utvikler seg og hvordan mørket vokser – refleksjoner som også inneholder store doser sosialrealisme.

Og det er dette som alltid løfter Horsts bøker. Her får fans av krimserien akkurat det de har blitt vant til: troverdige, godt balanserte og, for denne boken, nostalgiske skildringer av et politimiljø midt i en kriminell brytningstid. For nye lesere vil boken fungere som en fin appetittvekker til resten av serien.



Ellers artig at Horst fortsetter med sin hang til intertekstualitet og gir et nikk til en annen krimforfatterkollega som i likhet med den unge Wisting står i begynnelsen av sin krimkarriere.

ELIN BREND BJØRHEI