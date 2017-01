10 krimbøker å sjekke ut i vår!

På jakt etter din nye krimfavoritt? Her har vi valgt ut 10 høydepunkter blant de mange krimbøkene som kommer våren 2017.

Jo Nesbø: «Tørst» (Aschehoug)

«Politi» fikk terningkast 6 i VG og ble en vanvittig suksess for Nesbø som nå har rundet 30 millioner solgte bøker totalt internasjonalt. Nå er Harry Hole tilbake etter en pause på fire år. Det er all grunn til å ha store forventninger til denne fortellingen, der Tinder-dating og vampyrvirksomhet er blant hovedtemaene. Og hvordan står det egentlig til med Harry Hole anno 2017?

Kommer 21. mars, men her kan du lese starten på boken!

Stephenie Meyer: «Kjemikeren» (Gyldendal)

Hun har solgt 155 millioner eksemplarer på 47 språk av sin Twilight-saga for ungdom. Nå debuterer hun som thrillerforfatter for voksne, og her møter vi en tidligere hemmelig agent for den amerikanske regjeringen - kjent under navnet «Kjemikeren» på grunn av sine spesielle avhørsmetoder. Nå er hun på flukt fra sine tidligere arbeidsgivere som vil ha henne ryddet av veien.

Kommer 7. februar.

Stefan Ahnhem: «Atten grader minus» (Aschehoug)

Det nye store skandinaviske krim-navnet? Hjemme i Sverige er han blitt sammenliknet med Henning Mankell og Stieg Larsson. Fjorårets «Den niende graven» fikk bare treer her i VG, men solgte veldig bra. Dette er den tredje boken om etterforskeren Fabian Rask - og her får han og kollegene i Helsingborgs kriminalavdeling en sak med en nedfryst millionær på bordet.

Kommer: 6. februar

Christian Rene Wold: «Klovnejakten» (Aschehoug)

Wold er tidligere dørvakt på legendariske Head On i Oslo og debuterer med en krim fra Oslos kriminelle underverden - som han selv har hatt førstehånds kjennskap til. Beskrives som annerledes: Her er det nemlig totalt fravær av politietterforskere og advokater. Dette er skurkenes Oslo, og blant skurkene finnes det også helter. Vi skal tilbake til tidlig 2000-tallet og stikkordene for gangsterromanen er: sex, dop og jakten på penger.

Kommer 27. februar

Daniel Cole: «Filledokka» (Vigmostad & Bjørke)

En av fjorårets store buzzbøker - uten en gang å være utgitt. 33 år gamle Cole fikk en sekssifret bokkontrakt for det som skal bli en serie på tre bøker, solgte TV-serie-rettighetene for en større hemmelig sum og ble plukket opp av hele 33 land i etterkant av bokmessen i London i fjor vår. Handler om en seriemorder i London - som har gitt media en liste med navn på de han har tenkt å drepe. På toppen av listen står detektiv Fawkes - mannen som skal prøve å stoppe seriemorderen.

Kommer: 27. februar.

Cilla & Rolf Börjlind: «Sov du vesle spire» (Gyldendal)

Svensk forfatterpar med stadig større leserskare - og som flere fikk øynene opp for etter TV-serien «Springflo» som gikk på NRK i fjor og var basert på krimboken med samme navn. Dette er den fjerde boken i serien om Olivia Rönning, Tom Stilton og Mette Olsäter. Sammen etterforsker de drapet på en tenåringsgutt som ble funnet nedgravd med avskåret hals.

Kommer 25. februar.

Jane Harper: «Tørke» (Cappelen Damm)

Australsk krimdebut som har fått fantastiske anmeldelser i blant annet The New York Times, og som Reese Witherspoons filmselskap har sikret seg rettighetene til. Vi har snik-kikket på den engelske utgaven - og mener boken er helt i toppen av all oversatt litteratur som utgis denne våren. I en liten by i Australia har det ikke regnet på to år, og spenningen, som allerede er på bristepunktet, blir uutholdelig etter dødsfallene til tre medlemmer av samme familie.

Kommer 10. april

Jussi Adler-Olsen: «Selfies» (Aschehoug)

Danskens Jo Nesbø kommer med den syvende boken om Avdeling Q, og dette er på mange måter Roses bok. Jussi er samtidig samfunnkritisk som alltid - og tar utgangspunkt i et tips han fikk om at det i Danmark er blitt et fenomen med unge kvinner som går på sosialen og utnytter systemet maks. Boken er blitt tatt godt i mot i hjemlandet - der den ble trykket i et førsteopplag på 230.000 eksemplarer.

Kommer: 20. februar

Kurt Aust: «Skipet med det onde øye» (Aschehoug)



Aust skriver historisk krim som fortjener mange lesere. Her blir det gjensyn med våre gamle venner Thomas av Boueberge og Petter Hortten i det som er den syvende boken i serien der handlingen er lagt til 1700-tallets Danmark-Norge. Denne gangen etterforsker de to forsvinninger fra ett og samme skip - og mannskapet tror noen har satt det onde øyet på skipet.

Kommer 6. mars.

Pierre Lemaitre: «Camille» (Aschehoug)

I år som i fjor må vi ta med den nye franske krim-kongen Lemaitre. Nå er siste bind i trilogien om den kortvokste franske politimannen Camille Verhoeven ute. Elegant og grusomt, lidenskapelig og melankolsk. Fransk spenning på aller høyeste nivå, velskrevet og medrivende.

Er allerede ut - og fikk terningkast 5 i VG.

Det var 10 høydepunkt, men se også opp for:

Svenske Arne Dahls «Utmarker» som Sydsvenskan mener er «Den beste svenske krimromanen noensinne», svenske Tove Alsterdal, som VG ga terningkast seks i fjor, kommer med «Evas siste vitne», norske Øistein Borge følger opp sin debutkrimbok i fjor med «Det som aldri dør», Frode Granhus kommer med «Forliset», siste bok i serien om Rino Carlsen, mens både Terje Bjøranger og Lars Mæhle kommer med nye krimbøker som skal holde høy kvalitet, Eystein Hanssen er allerede ute med «Jaget» som fikk terningkast 5, VG-favorittene Clare Mackintosh og Peter Swanson kommer begge med nye krimbøker. Datteren til krimkongen GW-Persson, Malin Persson Giolito, bør absolutt sjekkes ut, hennes «Størst av alt» ble kåret til Årets beste svenske krim i fjor.

De som tipser er: VGs bokansvarlig Camilla Norli og VGs krimanmeldere Sindre Hovdenakk, Elin Brend Bjørhei og Tom Egeland.