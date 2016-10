Bob Dylan: – Fantastisk. Helt utrolig

For føste gang har Bob Dylan både kommentert tildelingen av Nobelprisen i litteratur - og bekreftet at han vil være til stede under utdelingen i Stockholm 10. desember.

Det er den engelske avisen The Telegraph som har fått 75 år gamle Bob Dylan i tale.

Navnet på årets Nobelprisvinner i litteratur ble offentlig 13 oktober - men ingen har siden den gang hørt noe fra Bob Dylan. Ikke en gang Svenska Akademien - har visst om Bob Dylan i det hele tatt var informert om tildelingen eller har tenkt til å dukke opp i Stockholm 10. desember og motta prisen. Noe som har skapt en smule bekymring. Inntil nå.

– Det problemet kan jeg løse for dem. Jeg skal absolutt komme til Stockholm, så sant det er mulig, sier han til avisen.

Overfor The Telegraph lar han det også skinne igjennom at han er svært glad for å ha blitt tildelt prisen.

– Det er ikke til å tro, sier Dylan som har dette å si om sin egen reaksjon da han fikk vite at han var tildelt Nobelprisen i litteratur:

– Fantastisk. Helt utrolig. Hvem drømmer ikke om det.

«Bob Dylan får prisen for å ha skapt nye poetiske uttrykk innen den store amerikanske sangtradisjonen», heter det i juryens begrunnelse.

Bob Dylan har vært foreslått til Nobels litteraturpris i en årrekke. Mange holdt i år den japanske forfatteren Haruki Murakami som favoritt til årets pris, og norske Jon Fosse var også nevnt som forhåndsfavoritt.

Men da Svenska akademin annonserte årets vinner, gikk det et jublende gisp gjennom forsamlingen. Selv om Bob Dylan flere ganger har vært nevnt som kandidat til prisen, var det ingen som forventet dette.

Bob Dylan, eller Robert Allen Zimmerman, som han egentlig heter, ble født i Duluth i Minnesota i 1941. Betegnelsene på Dylan er så mange: Amerikanske singer-songwriter, forfatter, låtskriver, regissør, poet, gitarist, popikon, rockelegende - og mye mer. Legende går igjen i beskrivelsene av Dylan, og han er en av rockens viktigste skikkelser. Bob Dylan har spilt inn over 40 plater, og blant hans mer kjente låter er «Blowin' in the Wind» og «The Times They Are A-Changin». For låten «Things Have Changed» som var med i filmen «Wonder Boys» fikk han til og med Oscar.