– Får ikke fatt i Bob Dylan

Nesten et døgn etter at Svenska Akademien kunngjorde at nobelprisen i litteratur går til Bob Dylan, har komiteen ennå ikke greid å komme i kontakt med den amerikanske rockelegenden.

Under konserten i Las Vegas torsdag nevnte ikke Dylan tildelingen med et eneste ord.

– Vi fikk tak i hans nærmeste agent. Men Bob Dylan lå og sov foran en konsert, og vi har ennå ikke fått prate med ham, sier presseansvarlig Ulrika Kjellin, som også forteller at komiteens sekretær Sara Danius prøvde å ringe Dylan hele torsdag.

NTB melder at til svenske TT sier artistens nærmeste agent Jeff Rosen at «Bob dessverre ikke kan nås for kommentarer» og at han ikke vet når Dylan vil kommentere prisen.

Så men m ens mange andre mener mye om at Bob Dylan er tildelt Nobelprisen i litteratur 2016, har hovedpersonen så langt forholdt seg taus. Torsdag kveld holdt han en konsert i Las Vegas uten å nevne den prestisjefylte tildelingen med ett ord.

– Bob Dylan var taus som en østers på scenen, skriver engelske The Guardian.

Det virket ikke som han var i humør i det hele tatt, skriver avisen videre. Selv da en fullsatt entusiastisk sal, klappet og ville ha mer da konserten var over strakk han seg bare til å synge en coverversjon av Frank Sinatras «Why Try To Change Me Now». Kanskje lå det et budskap i det også.

Nobelprisvinner i litteratur er: Bob Dylan

For her sang han: «So let people wonder/Let'em laugh, let 'em frown/You know I'll love you 'til the moon's upside down/Don't you remember, I was always your clown/Why try to change me now.».

Australske Herald Sun forteller også om en Bob Dylan som fremsto som nærmest avvisende overfor sitt publikum. En Bob Dylan som fikk dempet lyset på scenen mellom sangene, en Bob Dylan som bare ignorerte publikum da de ropte «nobelpris vinner» – og det er sannsynligvis første gangen et slikt rop har blitt hørt i en sal som dette.

VG-kommentar: Adlingen av sir Bob

Men om hovedpersonen selv ikke sier så mye, er det mange andre som har gjort det.

President Barack Obama gratulerer Bob Dylan med å ha fått Nobelprisen i litteratur. Velfortjent, sier presidenten.

– Gratulerer til en av mine favorittpoeter, Bob Dylan, en velfortjent Nobel, skriver Obama på sin offisielle Twitter-konto.

HEDRER DYLAN IGJEN: Torsdag hyllet president Obama Bob Dylan for tldelingen av Nobels Litteraturpris. I 2012 tildelte han Bob Dylan «Presidential Medal of Freedom». Foto: Mandel Ngan , AFP

Bortsett fra en retweet av presidentens gratulasjon og av selve nyheten om at han ble tildelt litteraturprisen torsdag, har ikke heller ikke Dylan på sin offisielle twitterkonto kommentert tildelingen av Nobels litteraturpris.

Les også: Bob Dylan får prestisjepris

Men andre er derimot sterkt kritisk til Svenska Akademiens valg av rockpoeten Dylan.

– Dette er en «trumpifisering» av Nobels litteraturpris. Ufattelig og uhørt deprimerende, sier den svenske litteraturkritikeren Per Svensson til avisen Sydsvenskan.

Den skotske forfatteren Irvine Welsh, som selv hevder å ha stor sans for Dylan, sparer ikke på kruttet i sin kommentar.

– En lite gjennomtenkt nostalgi-pris, vridd ut av den harske prostataen til senile, siklende hippier, lyder hans nådeløse kommentar på Twitter.