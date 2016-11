Ari Behn lukker seg inne: Skriver bok

CHAT NOIR (VG) Ari Behn (44) boltret seg på scenen under Se og Hørs kjendisgalla søndag. Men fra nå blir det andre boller.

– Når man er ankermann, er det viktig å bevare en verdighet. Jeg prøvde å ha en balanse mellom alvor og tull og tøys og følte at jeg klarte det, sa en fornøyd og lettet Behn til VG etter å ha gjennomført konferansierjobben på den årlige prisgallaen.

– Står du friere nå til å gjøre sånne sprell når du ikke er så bundet til kongehuset?

– Både ja og nei. Jeg føler at jeg har vært ganske fri, men selvsagt har jeg vektet og tatt hensyn. Det kommer jeg fortsatt til å gjøre, men det er klart jeg kan prioritere litt annerledes heretter.

– Hva blir det neste?

– Jeg har en del ting jeg holder på med. Oppsetninger og sånn. Og jeg jobber med ny bok.

– Ny bok, det har vi ikke hørt om før nå?

– Neeei ... Men i morgen lukker jeg meg inne for å skrive, smiler Behn, som nettopp har kjøpt nytt hus i Lommedalen, et par kilometer fra ekskona prinsesse Märtha Louise (45) og parets tre døtre.

KLESBEVISST: Ari Behn var stolt av habitten. Her etter gallaen. Foto: CATHERINE GONSHOLT IGHANIAN , VG

I kveld ble den tidligere prinsessegemalen snytt for prisen for best kledde mann, som i stedet gikk til Noman Mubashir. Men det sto ikke på innsatsen.

– Denne jakka er fra Tom Ford, og det finnes bare to i Europa! sier en fornøyd Behn.

– Hvordan fikk du tak i den?

– Tja, Jan Thomas var jo her, kjære Jan Thomas, ler Behn.

Hedret død venninne



For Behn var det spesielt fint å være med å hedre sin nære venninne, avdøde Thea Steen, som ble hyllet som «Årets forbilde». Steens mor øg søster tok imot prisen.

– Ja, det betydde veldig mye å få minnes Thea, sier en alvorlig Behn og folder hendene over brystet.

Spøkte fra scenen



Behn startet prisutdelingen med å si at han trodde det var en baktanke da han fikk invitasjonen av Se og Hørs redaktør.

– Og ganske riktig, vakre Ellen Arnstad spurte meg: «Kan du ikke være så snill å si bitte litt om årets mest omtalte brudd», forteller nyseparerte Behn.

– Så da: Kjærligheten, dere, den må dere aldri slutte å tro på. Så Noora og William ...

Latteren satt løst i salen før Behn la om litt:

– For meg har dette vært et vanskelig år. Et voldsomt år. Alt opp på harddisken på én gang. Men det verste er kanskje at Moss fotballklubb har rykket ned til 3. divisjon. I tillegg er flyplassen i Moss lagt ned.

