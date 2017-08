Anmeldelse av Helga Hjorts bok «Fri vilje»: Rå familiefeide

Skal si det er futt og krutt i den hjorthske familien!





Helga Hjorth, Fri vilje

Roman

Kagge forlag

307 sider, 379 kroner

Her tar lillesøster, hun som aldri pleide å si noe, til motmæle mot sin storesøster, hun som alltid hadde ordet i sin makt, var midtpunkt, regissør og spilloppmaker og, elsket og dyrket av alle i oppveksten og nå som prisbeløntforfatter.

Helga Hjorth har lansert sin roman «Fri vilje» i stram profesjonell regi. Et par elegante forhåndsavtaler med Aftenposten og Klassekampen, bok sendt klokken 07.00 om morgenen til mediehusenes kulturredaksjoner. Rett inn i Dagsnytt 18 og Dagsrevyer og everywhere. Hvor lenge kuppet og grepet om offentlighetens oppmerksomhet vil vare, vites ikke. For det er nesten rått parti, å skrive en motroman mot den begavede og talentfulle forfatteren Vigdis Hjorth. Man kunne føye til den kontroversielle og utagerende offentlige skikkelsen Vigdis Hjorth også, og etter denne romanen fra lillesøster kunne man føye til andre adjektiver, om man legger Helga Hjorths versjon til grunn.

Les også: Skrev hevnroman i hemmelighet

Helga Hjorths romandebut «Fri vilje» er et modig steg, et smart grep for å bli hørt, og den må ha kostet henne mye. Det leser vi i all den smerte og angst og uro som skildres. Vi leser hvordan familien, moren og to søstre drøftet om de skulle skrive en kronikk, eller skulle de gå til sak mot Vigdis Hjorths roman? Rådene lød – nja, er nå det så lurt? Juristen Helga Hjorth har skrevet mange tekster i sitt liv, og hun gikk på skrivekurs og gjøv løs på en roman. En litterær ytring som motsvar til en annen litterær ytring.

Som romandebut er «Fri vilje» midt på treet. Her er gode litterære grep og litt ujevne passasjer, og stramhet, en oppbygning i tre deler: Høst, Livet etter døden og Hytteliv. Uten det store samlende litterære løftet. Det er heller ikke Helga Hjorths prosjekt å bringe leseren inn i et magisk univers – men ganske matter of fact å imøtegå der søsteren mener Vigdis Hjorth ødelegger, utnytter, misbruker og gir feil framstilling av familien. Hevn og harme? Det er ikke fristende å liste opp detaljer og utleveringer og den andre versjonen av enkeltscener og familieforhold som skildres i Helga Hjorths «Fri vilje». Det blir privat, internt og familiært, det er en vond og rå familiefeide som brettes ut. I fjorårets roman av Vigdis Hjorth, «Arv og miljø», handler det blant annet om oppvekst i en familie, fordeling av arv – to verdifulle hytter og penger i kontanter, og incest. Vigdis Hjorth har selv aldri bekreftet at romanen er basert på virkelige hendelser, og hennes litterære prosjekt går langt ut over enkeltfamiliens indre og hemmelige liv. Helga Hjorth bretter ut arveoppgjørets mange millioner og tror ikke på søsterens anklager om incest.

Helga Hjorth klarte ikke å avfinne seg med å være levende modell igjen, for hun har opplevd det før. I Vigdis Hjorths «Dagene etter» følte lillesøsteren seg brukt og utlevert. Morens utroskap ble brettet ut i «Etterlatte skrifter». Varsel om nok en roman fikk familien ifølge boken via en tekstmelding fra Vigdis Hjort som avsluttet med «Ta det helt med ro». Det var som om hun ba oss «avfinne oss med det», heter det i «Fri vilje». Både i Vigdis Hjorth og Helga Hjorths romaner er navnene oppdiktet – ett sett navn hos Vigdis Hjorth og ett sett hos Helga Hjorth. Dette er virkelig tekster å analysere for framtiden: en levende kilde som reiser seg og protesterer, en kilde som breier detaljert ut om en dyrket forfatters univers, som viser at det kan smerte og ha omkostninger å bli skrevet inn i skjønnlitterære verk. Her er atskillig å diskutere blant forfattere og forlag, samt et enestående materiale for framtidig forskning på litteraturfeltet.

De aller fleste vil være dømt til å falle igjennom litterært, målt opp mot Vigdis Hjorth. Men mot har hun, Helga Hjorth, med sin debut.