Nobel-jurymedlem om Bob Dylan: – Arrogant

Det har vært stille fra den verdenskjente artisten etter at han vant Nobelprisen i litteratur. Ingen vet om han vil dukke opp på sin egen fest.

Det er over en uke siden den amerikanske multikunstneren stakk av med den høythengende litteraturprisen.

«Bob Dylan får prisen for å ha skapt nye poetiske uttrykk innen den store amerikanske sangtradisjonen», het det i Svenska Akademiens begrunnelse.

Hovedpersonen selv har til gode å uttale seg etter offentliggjøringen, og det eneste som har kommet ut av Dylan-leiren er en sparsommelig tweet – hvor de kun konstaterte juryens begrunnelse.

En liten tekstlinje om at 75-åringen var en av årets nobelvinnere ble også raskt fjernet fra Dylans hjemmeside fredag, skriver SVT.



– Det er vel ikke uventet. Han virker veldig sta, så jeg er ikke forbauset, sier jurymedlem i Svenska Akademin Per Wästberg til den svenske kanalen.

Har ikke fått kontakt



Svenska Akademiens gjentatte forsøk på å kontakte amerikaneren har mislyktes, og nå er det store spørsmålet om Dylan vil dukke opp til den høytidelige seremonien i desember.

– Vi avventer og ser. Enten så kommer han, og da er han velkommen. Eller så kommer han ikke, og da får vi ordne til noe annet under seremonien. Han er prisvinner uansett hva han sier, forteller Wästberg til SVT.

På spørsmål om hvordan en skal tolke stjernens taushet, svarer jurymedlemmet følgende:

– Nei, hva skal man tenke? En kan jo si at det er lite høflig og arrogant. Han er den han er.

Millionbeløp venter



Det er vanlig kutyme at nobelprisvinnere holder et foredrag, avholder et besøk til Rinkeby og deltar på den påfølgende banketten.

Den 13 ganger Grammy-vinnende artisten har heller ikke tatt stilling til om han ønsker å motta prisvinnerbeløpet på åtte millioner svenske kroner.

Nobelprisen i litteratur ble opprettet i 1901. Bare tre norske forfattere har fått den: Bjørnstjerne Bjørnson i 1903, Knut Hamsun i 1920 og Sigrid Undset i 1928

Svenska Akademien er et litterært selskap som ble stiftet av kong Gustaf III i 1786. Medlemskap er av den eksklusive sorten, Akademin har 18 medlemmer, og medlemskapet er på livstid.