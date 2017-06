Dylan mistenkes for plagiat i Nobel-tale

Etter lang ventetid holdt Bob Dylan foredrag etter å ha vunnet verdens gjeveste litteraturpris. Nå har magasinet Slate funnet store likheter med allerede publisert materiale.

Bob Dylan ble tildelt Nobelprisen i litteratur i fjor, men dukket aldri opp i Stockholm for å ta imot prisen. For et par uker siden holdt han imidlertid et engasjert foredrag som ble publisert verden over. Her snakker han om tekstene sine, og hva han har blitt inspirert av opp gjennom karrieren.



Foredraget ble kalt «ekstraordinært» av Svenske Akademines sekretær Sara Danius.

Feilsiterer «Moby Dick»

Han snakker blant annet lenge om klassikeren «Moby Dick», skrevet av Herman Melville. I talen siterer Dylan fra «Moby Dick», men ifølge en våken skribent på Slate.com er sitatet ikke å finne i romanen.

Dylan siterer en kveker-prest som etter en storm på havet sier følgende til en annen:

– «Some men who receive injuries are led to God, others are led to bitterness», sier Dylan i talen.

Skribenten trodde først at Dylan husket feil, men etter å ha sjekket det nærmere fant han at SparkNotes tok i bruk omtrent samme ord:

– «Someone whose trials hage led him toward God rather than bitterness».

SparkNotes inneholder studieguider for litteratur, poesi, historie, film og filosofi.

Fant minst 20 likheter

Og sitatet er ikke det eneste som ligner veldig på beskrivelsene fra SparkNotes, ifølge Slate-skribenten. Til sammen skal det være minst 20 likheter mellom Dylans tale på 78 setninger om «Moby Dick» og teksten i SparkNotes. Et annet eksempel er:

– «There's a crazy prophet, Gabriel, on one of the vessels, and he predicts Ahab's doom», sier Dylan.

– «One of the ships ... carries Gabriel, a crazed prophet who predicts doom», står det på SparkNotes.

Skribenten avslutter innlegget med å oppfordre Dylan til å gi noe av prispotten på 923.000 dollar, eller 7,8 millioner kroner, til forfatteren av «Moby Dick»-sammendraget på SparkNotes.

Hverken representanter for Bob Dylan eller Nobelpris-komiteen har kommentert saken.

