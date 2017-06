Bob Dylan har levert et «ekstraordinært» Nobelforedrag

Nobelprisvinner i litteratur, Bob Dylan, har levert et taleopptak av Nobelforedraget sitt, og får dermed utbetalt prispengene på 8 millioner svenske kroner.

Talen til Dylan er «ekstraordinær», ifølge Svenska Akademiens sekretær Sara Danius.

I opptaket forteller prisvinneren om bøker og forfattere som har preget livet hans, akkompagnert av piano i bakgrunnen. Forfatter Herman Melvilles «Moby Dick» og Homers «Odysseen» er blant verkene Dylan roser.

75-åringen er den første forfatteren av sangtekster som noen gang er tildelt Nobels litteraturpris.

Les anmeldelse fra Spektrum i april: Passe nobelt

For at prisvinnere skal få pengepremien krever nobelkomiteen at de leverer et foredrag innen en viss frist. I Dylans tilfelle var fristen satt til 10. juni i år. Det var lenge usikkert om 75-åringen ville holde et slikt foredrag.

Dylan ble overrakt nobelprisen i litteratur i april i år. Etter Dylans ønske fikk ingen medier være til stede, og seansen skulle være «liten og intim».

Bakgrunn: Bob Dylans mange ansikter (VG+)

Tradisjonelt overrekkes nobelprisen 10. desember hvert år, dagen da Nobel døde i 1896. Dylan hadde ikke mulighet til å møte opp på denne datoen i fjor.