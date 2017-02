Sophie Elise vurderer å flytte etter plaging

Den kjente bloggeren blir plaget såpass mye at hun nå har begynt å se seg om etter et annet sted å bo.

Sophie Elise Isachsen har vært mye i mediene de siste årene, hun har blitt kåret til årets blogger, og også kåret til den mektigste kvinnen i Medie-Norge i 2015. Men hun får også veldig mye negativ oppmerksomhet, skal vi tro hennes egen blogg.

I sitt siste innlegg på Sophieelise.blogg.no avslører hun at hun får såpass mye negativ oppmerksomhet at hun vurderer å flytte fra leiligheten sin.

Folk oppsøker nemlig 23-åringen hjemme, skriver hun selv.

«Jeg tuller ikke når jeg sier at det minst fem ganger i uken er mennesker utenfor som enten roper på meg, roper stygge ting til meg, kaster ting på vinduet (la oss ikke glemme han som prøvde å klatre inn vinduet), tar i dørhåndtaket mitt om de skal på besøk til noen av naboene eller legger ting i postkassen min (og hvordan de får til det må jo gudene vite), skriver hun på bloggen.

I det samme innlegget avslører hun at hun nå er på visninger på andre leiligheter for å kanskje finne seg et annet sted å bo.

Sophie Elise Isachsen er for tiden syk og ikke tilgjengelig for en kommentar, skriver hennes manager Marte Schei til VG.