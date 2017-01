Sophie Elise: – Jeg savner kjæresten min

Den populære bloggeren Sophie Elise Isachsen legger ikke skjul på at hun er forelsket og kaller det for «store kjærlighet».

Det skriver hun på bloggen sin onsdag ettermiddag.

– Jeg vet ikke? Jeg klarer ikke å snakke om sånt, ikke til venner engang, det er mer behagelig å skrive det her og samtidig er det også skummelt. Jeg savner min kjæreste i alle fall, skriver Sophie Elise.

Dermed går Sophie Elise Isacshen ett skritt lenger enn det hun gjorde på bloggen sin 29. desember i et innlegg med tittelen «En historie om kjærlighet»,. Her er hun åpen om det forholdet hun igjen har fått til eks-kjæresten Mathias som hun flyttet sammen fra Harstad til Oslo våren 2014. Noen måneder senere tok imidlertid forholdet slutt.

– Vi har flyttet fra hverandre nå, bekreftet bloggeren overfor VG den gangen.

– Men nei, vi er ikke kjærester akkurat nå - ikke per definisjon, men det føler jeg ikke vi trenger å være heller fordi det er mer enn som så. Det er genuin kjærlighet og respekt for hverandre som ikke går over, og det er vakkert, skrev hun på bloggen like før nyttår.

I onsdagens blogginnlegg skriver hun videre:

– Eller, kjæreste og kjæreste. Hva det nå er. Store kjærlighet, da. Tre uker så sees vi! Avstandsforhold er fint på mange måter, og kjipt på mange, det er i alle fall sikkert.

For ett år siden kunngjorde Sophie Elise at det var slutt mellom henne og den daværende samboer, svenske Robin Johansson.

De to har vært et par siden august 2014, og han var ofte godt synlig i hennes nærvær – både på bloggen hennes, i sosiale medier og på arrangementer med mye presse tilstede.

«Dette er så klart vondt for meg, det er aldri gøy når livet tar vendinger som dette», skrev Isachsen om bruddet for ett år siden.