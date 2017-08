Sophie Elise innlagt på sykehus: – Formen er helt elendig

En infeksjon i nyrene gjør at den kjente bloggeren og artisten nå er lagt inn på sykehus.

«Dette har ikke akkurat vært den mest heldige uken i mitt liv. Ønsk meg god bedring, for akkurat nå er formen helt elendig», skriver Sophie Elise Isachsen selv på Facebook fredag kveld.

– Sophie Elise har vært inne til utredning for en mulig nyrebekkenbetennelse, med rutinemessig oppfølging de siste dagene. Hun har det greit og følger legens råd om ro og hvile, sier bloggerens manager Marte Schei til VG.

Det var Nettavisen som først omtalte saken.

Isachsen, som de siste årene har vært en av Norges største og mest omtalte bloggere, forklarer i Facebook-posten at sykdommen og innleggelsen er årsaken til at hun ikke har fått oppdatert bloggen sin de siste dagene.

Sophie Elise har den siste tiden fått mest oppmerksomhet for sitt nye forsøk på å etablere seg som artist.

– Ved å skrive, enten det er i form av musikk, blogg eller bok så får jeg utløp for følelser. Der kan jeg bare få være sårbar eller vise andre sider av meg selv, sa Sophie Elise til VG i forbindelse med lanseringen av låten «All your friends», en sang VGs anmelder forøvrig ikke var særlig imponert over.

Les også: Sophie Elise blir artist

Låtutgivelsen førte også til at Isachsen ble utsatt for mye kritikk i sosiale medier.

En rekke anonyme kontoer gikk så langt i hetsen av både bloggeren og danseren som er med, Siayor, at Youtube og Vimeo besluttet å stenge kommentarfeltet til videoen. Saken har til og med blitt omtalt av britiske BBC.

Isachsen la ut denne kommentaren om hetsen:

«Youtube og vevo har fjenet kommentarfeltet på musikkvideoen til "all your friends" fordi det som står skrevet der er såpass alvorlig at det ikke er forsvarlig å ha det åpent lengre. Det er helt drøyt at det har blitt sånn, men truslene har blitt såpass alvorlige at det måtte bli sånn. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg har aldri opplevd et lignende hat, og musikkvideoen ble plutselig så mye større enn meg. Jeg er tom for ord. Jeg skal aldri slutte å kjempe for de som ikke klarer eller orker å kjempe selv, for stemmen jeg har blitt gitt er en velsignelse som jeg aldri skal ta for gitt.»