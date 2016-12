Sophie Elise: Drakk hver dag og vurderte rehab

Bloggeren skriver om et tungt siste halvår i sitt siste innlegg. Nå er hun glad 2016 er historie.

Sophie Elise Isachsen har hatt et begivenhetsrikt år bak seg.

Hun fikk mye støtte da hun valgte å skrive om hvordan hun opplevde å få et privat bilde av intim karakter spredd på nettet. Hun har vært innlagt påsykehus, og måtte avlyse DJ-jobber. Men hun har også gitt ut bok, som fikk god mottakelse i VG, og hun ble stemt frem som årets blogger på Se og Hørs kjendisgalla, og hun ble nominert til seks priser under Vixen Blogg Awards.

Ga ut boken «Forbilde»: Les VGs anmeldelse av Sophie Elises bokdebut

I årets siste blogginnlegg skriver Harstad-jente om hvordan hun har opplevd 2016, og hun skriver alt gikk nedover etter at bilde av henne ble spredd på nettet. Hun tok til alkoholen, avslører hun i innlegget.

PÅ SOMMERFEST: Sophie Elise Isachsen på Elles årlige sommerfest tidligere i år. Foto: Trond Solberg , VG

– Det finnes alltid noen som skal på et event, tar noen drinker etter jobb eller skal feire en bursdag om man bare søker etter det, og da slipper man å gå hjem å legge seg med tankene sine. Det gikk så langt at jeg ønsket å legge meg inn på rehab fordi jeg - for det første - tenkte at jeg hadde et problem, noe jeg i ettertid har skjønt at jeg ikke har fordi jeg liker å ikke drikke og jeg kan fint ta bare et glass, men det var en periode på fem-seks måneder hvor jeg drakk hver eneste dag og ble helt ute av meg selv, skriver hun.

Sophie Elise skriver at hun gikk rundt med konstant vond i hodet og magen, og var svimmel og kvalm.

– Kroppen tåler det jo ikke. Kombiner dette med høyt tempo, dårlig kosthold, trening og lite søvn, så har man vel en oppskrift på katastrofe.

Det var altså bildespredningen som bidro mest til den store nedturen, og bloggeren skriver at hun ikke kommer til å være ferdig med det før en eventuell dom i saken.

Det var ikke voldtekt men det var et overgrep, og det har endret meg, selv om jeg hater å tenke på akkurat det.

Likevel klarte hun å fullføre bokskrivingen, noe hun er stolt av å ha klart. Nå ser Sophie Elise frem til å ta fatt på et nytt år, og har som alle oss andre nyttårsforsetter klare:

- Jeg ser fram til en ny start med masse kjærlighet, følelser, rolige omstendigheter og mindre spontanitet. Jeg vil stå opp klokken 09, være hjemme på ettermiddagen, spise middag, trene, se på serie, skrive og sove. Det vil jeg ha. En trygg armkrok og en lille Charlie sammen med meg.



Det har ikke lykkes VG å få tak i Sophie Elise for ytterligere kommentarer etter bloggen.