Slik tar Charlotte (24) oppgjør med stomi-tabuet

Med dette modellbildet forsøker Charlotte Elli å normalisere utlagt tarm.

– Stomipose er et enormt tabu. Jeg har lyst til å normalisere det, sier hun til VG.

Etter at hun gikk gjennom en stomioperasjon i 2016, fikk hun utlagt tarm og pose på magen. Da hadde hun vært syk i fire år.

– Under sykdommen og etter at jeg fikk stomipose, slet jeg veldig med selvbildet. Det har hjulpet veldig å vise at det går an, sier hun til VG.

Nå har hun startet en blogg for å ta et oppgjør med fordommene mot folk som har stomi. I den anledning tok hun noen bilder med fotograf Hans Erik Unneland.

«At jeg skulle ende opp med å like et bilde av meg hvor jeg viser meg så lettkledd hadde jeg aldri trodd», skriver hun.

– Kan være vakker



– Jeg tok bildene fordi jeg ville vise både for meg selv og alle andre at det er normalt med stomipose, og ikke minst at man kan være vakker. Det vet jeg at mange ikke er klar over, og jeg hadde problemer med det selv, sier hun.

Reaksjonene - og oppmerksomheten - har vært massive. Men ikke alle er like hyggelige.

– Én mann skrev til meg at jeg var skitten, feit og urenslig, og at jeg umulig kunne få noe nærhet med mannen min på grunn av stomiposen. Det er klart det er sårende, men jeg har ikke latt meg stoppe av posen, og jeg har ikke tenkt til å la meg stoppe av ham, sier hun tydelig.

Elli er veldig fornøyd med responsen. I skrivende stund er hun på 43. plass på blogglisten til blogg.no, men hun har vært langt høyere tidligere i uken.

– Jeg oppnådde helt klart det jeg ville med bildene. Jeg har fått masse tilbakemeldinger og det er nesten bare positivt, og jeg har fått høre fra mange i samme situasjon som meg at det har hjulpet. Det er et privilegium å få hjelpe dem. For min egen del slapp mye av det jeg har slitt med taket, og jeg har blomstret veldig etter det, sier hun.

Hva fremtiden bringer av nye modelloppdrag, vet hun foreløpig ikke.

– Jeg har fått flere forespørsler etter dette bildet, og vi skal ikke utelukke noe. Det var veldig gøy!

