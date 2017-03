Riise-ekteparet slutter i «Bloggerne» på TV 2

John Arne Riise skal ikke fokusere på bloggingen fremover, mens hans kone skal relansere sin blogg.

Til høsten vender «Bloggerne» tilbake til TV 2 med sin syvende sesong, men da uten John Arne Riise (36) og kona Louise Angelica Riise (26).

De har vært med i de to siste sesongene av dokuserien, som har blitt sendt våren 2016 og 2017. Dette til tross for at ekteparet ikke har blogget siden sommeren 2016.

– Vi føler at det er riktig for dem å mobilisere på andre arenaer enn «Bloggerne». Akkurat nå vurderer vi ikke den kanalen som så attraktiv, og vi vil derfor konsentrere oss om andre arenaer, sier parets felles manager Erland Bakke til VG, og påpeker samtidig at de har hatt et godt samarbeid med «Bloggerne» frem til nå.

Ifølge manageren skal John Arne Riise ikke fokusere på bloggingen fremover, mens hans kone skal relansere sin blogg om et par uker.

– Louise Angelica kommer til å bli mer aktiv på blogg og på Instagram enn tidligere. Hun skal blogge om mye av det samme som før, som mote og livsstil, sier Bakke.

Ekteparet har tidligere vært en del av bloggplattformen United Influencers, før de begge i fjor vår byttet til AdLink Media, men også dette samarbeidet ble avsluttet i fjor høst.

Nå skal Louise Angelica blogge uten kontrakt i en periode.

– Hun har ikke valgt en plattform ennå, men hun vil bruke tid på å finne ut hva som er den beste samarbeidspartneren for henne. Hun har følt at de tidligere bloggplattformene ikke har vært en match, sier Bakke.

Manageren forklarer den lange bloggpausen med at Louise Angelica har startet interiørbutikk i Ålesund.

– Det har gått over fra en hektisk oppstartfase til daglig drift, så nå har hun tid til å forfølge bloggen videre, sier Bakke.

TV 2 forteller til VG at de er takknemlige for det Riise-ekteparet har delt gjennom to sesonger av «Bloggerne».

– Louise Angelica Riise og John Arne Riise har gjort en fantastisk jobb med «Bloggerne». De har delt mye og de har vist seerne sin spennende hverdag, sier Vegard Normann, TV 2s programredaktør for «Bloggerne».

– Hver sesong gjør vi en rekke redaksjonelle vurderinger for å sikre bredden i konseptet, og det er mye som skal klaffe for deltagerne og produksjonen, legger han til.

I den syvende sesongen av «Bloggerne» får seerne et gjensyn med Anna «Mamma til Michelle» Rasmussen, Kristine Ullebø, Anniken Jørgensen, Anne-Brith Davidsen, Marna «Komikerfrue» Haugen Burøe og Ørjan Burøe. Ny i høstens sesong er Espen Hilton.