«Pilotfrue» spontanaborterte

Etter å ha vært åpen om kampen for å få barn i lang tid, delte blogger Julianne Nygård (26) torsdag kveld at hun og ektemannen hadde mistet barnet.

Én uke etter at Nygård, som blogger under navnet Pilotfrue, gledesstrålende annonserte at hun var gravid, har hun nå fortalt omverdenen at hun har spontanabortert.

«Jeg har aldri følt meg så tom» er overskriften på innlegget der hun forteller at hun har mistet barnet.

«Det var blod. Masse blod. Jeg trodde jeg skulle besvime.»

Dette var på tirsdag, og siden har Julianne tatt to blodprøver for å måle HCG-nivået som forteller om du er gravid eller ikke. Torsdag kveld fikk hun vite at nivået var synkende og at hun dermed har spontanabortert.

Prøverør



«Jeg er så lei meg og har aldri følt meg så tom. Heldigvis har jeg Ulrik her hos meg. Han er den av oss som klarer å holde motet oppe og tenke videre i denne grusomme situasjonen.» skriver hun.

Nygård har lenge blogget om prosessen hvor hun og ektemannen Ulrik Kvalheim Nygård (36) prøver å få barn gjennom prøverørsbefruktning.

Prøverørsbehandling, eller IVF, er kunstig befruktning der egget fra kvinnen blir befruktet utenfor kroppen og så satt inn igjen. Ifølge Ønskebarn, en interesseorganisasjon for ufrivillig barnløse, er sannsynligheten for å lykkes omtrent 25 prosent per forsøk. Rundt 65 prosent lykkes etter tre forsøk.

Valgte å dele nyheten tidlig



Da VG snakket med henne om graviditetsnyheten, spurte vi henne hva hun tenkte om å dele nyheten så tidlig i svangerskapet. Hun var da i sjette uke.

– Vi har vært åpne hele veien, så det er naturlig å dele det tidlig. Skulle vi være så uheldig å miste barnet, så vil vi være åpne om det også, sa hun da.

VG har torsdag kveld vært i kontakt med Nygård som er innforstått med at vi omtaler saken, men som ikke ønsker å kommentere hendelsen ut over det som står i blogginnlegget.

Hun opplyser likevel at hun og mannen vil fortsette å jobbe med å bli gravide:

– Ja, vi gir ikke opp! skriver hun i en tekstmelding.

«Det er forferdelig vondt nå, men vi skal reise oss igjen og når vi gjør det så skal vi legge en ny plan, selv om det å få barn føles helt umulig akkurat nå.» skriver hun i blogginnlegget.

Pilotfrue-bloggen ligger for tiden på sjuendeplass på Blogglisten.no med 23.500 unike brukere.