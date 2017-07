«Paradise»-Sofie blogger om Utøya-minner: Vil hjelpe andre snakke om vanskelige temaer

Bloggeren delte minner hun ikke har fortalt venner, familie eller psykolog med et kamera og la ut på bloggen.

Sofie Caroline Nilsen har siden hun var med på «Paradise Hotel» denne våren fått både bloggkontrakt og etablert seg på rundt topp 10 på blogglisten.no. I juli har hun skrevet flere innlegg om sine opplevelser på Utøya på bloggen sin.

Hun mener minnene er sterkere da enn resten av året.

Terrorangrepet mot regjeringskvartalet og Utøya er en nasjonal hendelse og får mye oppmerksomhet i sommermåneden. Nilsen føler det er noe «alle» snakker om, og som hun er nødt til å møte når datoen nærmer seg.

– Mange har også spurt om jeg kan dele min historie, forteller bloggeren, som var på Utøya 22. juli 2011.

Hun var blant dem som gjemte seg i skolestua på øya.

Denne uken la Nilsen ut en videoblogg og et innlegg hvor hun forteller om sine opplevelser. I løpet av nesten en halv time snakker hun til et kamera om opplevelser hun sier hun ikke har fortalt nære venner, familie eller psykolog.

– Det høres sikkert merkelig ut, men det var mye enklere å snakke til et kamera. Jeg har aldri klart å snakke om dette med noen jeg er glad i, eller som det er meningen jeg skal snakke med om, sier hun og tenker først og fremst på psykolog.

– Jeg liker ikke å snakke om følelser med andre, se deres reaksjon på mine følelser, eller å gråte foran andre, legger hun til.

– Det er greit å slite med ting man har opplevd



Det som skjedde julidagen i 2011 er noe som preger Nilsen hver dag, og minnene preger hvordan hun er som person. Derfor velger hun også å dele det med leserne sine.

– Jeg syns ikke 22. juli i seg selv er det viktigste å snakke om, jeg ønsker mer åpenhet rundt temaer som er vanskelige. Det er viktig å vise at det er greit å ha det vanskelig og slite med ting. Det å skrive om mine minner er grunnen til at jeg kan ta opp det som er vanskelig for meg, forteller hun.

– Dessuten er jeg opptatt av at alle skal kunne kjenne på at de sliter med noe, uavhengig av hva de har opplevd. Jeg opplevde 22. juli, andre har opplevd andre ting som preger dem og det er viktig at alle føler det er greit å slite med ting de har opplevd, sier hun.

Bloggen leses av folk i alle aldre, men Nilsen opplyser at hun nok har flest i det yngre sjiktet.

– Da jeg lagde videoen tenkte jeg ikke på noe annet enn minnene og det jeg skulle fortelle, men å høre min historie kan være en fin måte for de yngre å lære om det som skjedde. Det er nok ikke alle som vet alt, tror Nilsen.

Kanskje den verste til å gi råd

Hun har fått flere spørsmål etter at hun har fortalt om sin opplevelse offentlig, og de fleste har lurt på hennes historie.

– Men jeg får også noen spørsmål om hvordan jeg kom meg videre. Det er mange som sliter med depresjoner, angst og posttraumatisk stressyndrom og noen spør om råd, forteller hun.

– Jeg er kanskje den verste personen å spørre om råd. Mennesker er så forskjellige, og alle trenger forskjellig hjelp til sine ting derfor liker jeg egentlig ikke å gi råd. For meg hjalp det å ta tiden til hjelp, og tvinge meg selv til å fullføre skole og fortsette med et normalt liv, legger hun til.

Bloggeren tror at tiden som har gått og viljestyrken hennes er det som har gjort at hun i dag har et normalt liv. Det hadde hun ikke sett for seg da hun skrev sine første blogginnlegg om 22. juli. Nilsen blogget også i 2011, men da på en annen blogg. Noen av de innleggene har hun sett tilbake på og postet igjen den siste måneden.

– Det var selvfølgelig veldig spesielt å se tilbake på. Ting har endret seg veldig mye, og det var rart å se forskjellen. Jeg har kommet veldig mye lenger nå, forteller hun.