«Paradise Hotel»-deltager: – Ikke så gode venner som de skal ha det til

Henriette Otervik, Sophie Vågsæther og Martine Lunde åpner opp om hvordan stemningen egentlig er blant «Paradise hotel»-deltagerne.

Tirsdag denne uken la Henriette Otervik ut innlegget «Nei, det er ikke så bra stemning som alle skal ha det til» på sin blogg. Den ligger i skrivende stund på 12. plass på Blogglisten over mest leste blogger i Norge.

I innlegget skriver hun at «ikke alle er så gode venner som de skal ha det til, og det irriterer meg at alle skal late som hele tiden».

– Jeg skrev det fordi jeg fikk mange spørsmål fra lesere om hvordan stemningen var i gruppa, og hvem jeg hang med. Jeg har ikke sagt noe om det før, men når jeg først skulle si noe så ville jeg være ærlig, forteller hun til VG.

Siden Otervik la ut sitt innlegg har flere gjengitt sin side av saken på sine respektive blogger. En av dem er Sophie Vågsæther, som har hoppet hele 143 plasser opp på Blogglisten med sitt svarinnlegg:

«Jeg verken baksnakket eller mobbet noen på hotellet, men likevel ble jeg den folk mislikte mest fordi jeg ble fremstilt som sur når jeg egentlig var lei», skriver hun på bloggen.

– Jeg har tenkt på å skrive om det lenge for at folk skal forstå hvorfor jeg var som jeg var på hotellet, sier Vågsæther til VG.

Tror mange har ønsket å være ærlige

Hun har også fått mange spørsmål i sitt kommentarfelt angående de andre deltagerne, men hun ønsket at reality-programmet skulle være ferdig sendt, og at ting rundt deltagerne skulle ha roet seg før hun la ut sitt svar.

– Jeg tror mange har ønsket å være ærlige lenge, men da Henriette la ut sitt innlegg så ble det lettere for oss andre å følge etter. Hun begynte å bryte ned fasaden, sier Vågsæther.

Otervik legger ikke skjul på at ting har eskalert litt mer enn hun hadde forventet etter hun postet sitt innlegg.

– Jeg ville ikke starte en bloggkrig, men bare være ærlig på hva jeg tenkte, sier Otervik.

– Det er både positivt og negativt, fordi jeg vil gjerne bryte ned fasadene og vise at alt ikke er så bra hele tiden. Samtidig så sier det seg selv at så mange og forskjellige folk ikke blir bestevenner, legger hun til.

– Dette kunne vi tatt sammen alene

Martine Lunde, som kastet kulen i årets finale, har etablert seg høyt på blogglisten siden seieren. Hun har også skrevet et innlegg om sin side av saken på sin blogg:

«Det er selvfølgelig koselig å henge med denne gjengen når vi først møtes, men bestevenner er vi nok ikke.»

– Jeg syns det var deilig at Henriette gikk ut og sa det ikke var så god stemning som det virket som, forteller hun til VG.

– Men det har jo tatt helt av, og det er egentlig ganske trist. Vi har det veldig bra når vi er sammen alle sammen. Dette er egentlig ting vi kunne tatt sammen alene, legger Lunde til.

Hun forteller at hun har hatt kontakt med noen av deltagerne etter at hun publiserte innlegget, og at de nå har ordnet opp seg imellom.

– Det var godt å få det ut, men jeg er veldig glad i alle sammen og jeg er glad for at de forstår min side, forteller Lunde.

Alle de tre bloggerne er nøye med at de ikke ønsker å henge ut noen av de andre deltagerne.

– Man må passe på at man ikke henger ut noen, eller får leserne sine til å sende hat til de andre. Vi får nok hat som det er, avslutter Otervik.