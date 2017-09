Norsk blogger (19) slått ned i Sverige

Martine Halvorsen sa hei til en mann i bakgården da hun skulle kaste søppel. Da smalt det.

Bloggeren Martine Halvorsen skulle bare kaste noe hun hadde i lommen i sin egen bakgård da hun ble angrepet i går kveld i 22-tiden. Det var en ruset person som satt i nærheten av avfallsstativet som Halvorsen sa hei til da hun skulle kaste søppel.

– Først hånet han meg og lo, jeg forsøkte å trekke meg unna. Så dyttet han meg, og albuet meg i ansiktet. Alt skjedde fryktelig fort, forteller en opprørt blogger.

Etter slaget svartnet det for bloggeren, som tror 10-15 sekunder er borte. Det neste hun husker var at hun løp vekk fra stedet mens hun snakket med kjæresten sin. Hun ringte straks politiet og saken er anmeldt. Det bekrefter Thorbjörn Lindquist ved Norrköping-politiet.

Ingen er pågrepet, men politiet har en mistenkt i saken.

BLOGGER: Martine Halvorsen har også vært med i TV-seriene Top Model og dokumentaren «Sykt perfekt». Foto: Jørgen Braastad , VG

Dagen etter er hun fortsatt litt i ørska etter den dramatiske hendelsen, og i dag har hun valgt å skrive om det som skjedde på bloggen sin.

Jeg er slått, men det gjør vondere at du har tråkket på min trygghet. Jeg er redd for at du har gjort meg redd for å gå ut døra. Jeg er redd for at du har tatt vekk en stor del av min tiltro til andre mennesker. Jeg er redd for at du har tatt bort min trygghet om å kunne ferdes fritt. For egentlig har du og jeg en felles trygghet, men denne har du tråkket på, skriver hun.

-Jeg valgte å skrive om det fordi jeg vil følte jeg bare kunne la dette gå. Jeg ønsker å sette fokus på det, sier hun til VG.

I blogginnlegget oppfordrer hun gjerningspersonen om å melde seg.

Jeg vet at du ikke var klar i gjerningsøyeblikket, men hvis du leser dette og kjenner at hånden din er vond, at du selv har fått en trøkk og at stoltheten din er svekket. Se deg selv i speilet, og si at du aldri skal skade noen igjen. Etter det, så ber jeg deg melde deg, slik at jeg kan få fred.