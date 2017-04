Meldte seg på «Paradise Hotel» for å oppfylle blogg-drømmen

Sofie Nilsen fikk bloggkontrakt en uke etter at serien startet på TV, og det er eneste jobben hun har.

Allerede før årets sesong av «Paradise Hotel» startet, hadde nesten alle jentene startet sin egen blogg. Av de bloggene som ble opprettet, er det kun Sofie Nilsen som har arkiv helt tilbake til 2015.

– En av grunnene til at jeg meldte meg på «Paradise Hotel» var for at folk skulle se hvem jeg er, så jeg kunne nå drømmen min, forteller Nilsen.

Hun ble presentert som Side 2-blogger allerede en uke etter premieren til årets «Paradise Hotel». Det betyr at hun blogger på kontrakt med Nettavisen.

– Kontrakten betyr selvfølgelig veldig mye. Det har alltid vært et mål, og det er fint å endelig nå det, sier hun.

Hun har hatt kontrakten i snart en måned. Hva slags kontrakt hun har vil hun ikke utdype, men hun sier at hun tjener penger på bloggen i dag.

– Det er den eneste jobben jeg har akkurat nå, legger hun til.

Skattelistene: «Mamma til Michelle» tredoblet lønnen

Gir kontrakt til bloggene de tror på

Gaute Tyssebotn, magasinsjef i Nettavisen, forteller at Sofie Nilsen dukket opp på deres radar etter at hun ble med i «Paradise Hotel». Han er tydelig på at de deltagerne de velger å gi kontrakter er bloggere de tror vil fortsette å vokse også etter at programmet har gått på TV.

– Vi tar inn bloggere som kan skrive om alle Mediehuset Nettavisens stoffområder, alt fra politikk til mote og underholdning. Vi har nærmere 300 bloggere tilknyttet våre flater, forklarer Tyssebotn.

Fikk du med deg? Brudd for «Paradise»-par

– Side 2 skriver mye om programmet, så vi ser at å ha bloggere som skriver om det samme kan gi en fin symbiose, men vi har ikke faste «Paradise»-bloggere, legger han til.

Saken fortsetter under videoen

Anne Victoria Frogner, produktsjef for blogg i Nettavisen, forteller at hun fikk god kontakt med Sofie Nilsen allerede på premierefesten til «Paradise Hotel».

– Sofie er veldig samfunnsengasjert, hun var på Utøya i 2011. Samtidig er hun med på «Paradise». Jeg syns det er kult at hun kan kombinere de to sidene på bloggen, forteller Frogner.

Hun påpeker at de bloggerne de vil satse på er de som kan gi noe mer enn deltagelsen i realityprogrammet.

– Hun har et bredt nedslagsfelt og er åpen og ærlig om ting som skjer i livet sitt, utdyper Frogner.

Det trekker hun frem som et fellestrekk blant de bloggerne som har kommet ut av «Paradise Hotel» tidligere. Kristin Gjelsvik var med i 2012 og har siden blitt en av Norges største bloggere. Det samme med Isabel Raad som var med i 2015.

Kristin Gjelsvik: Følte seg oversett av TV 2

For egosentrisk hverdag

Nettavisen så også potensialet i bloggen til Eileen Eriksen som vant fjorårets sesong. Hun ble signert av Side 2 og Nettavisen i løpet av høsten i fjor.

– Jeg følte egentlig allerede da at blogging ikke var noe for meg. Jeg takket ja likevel, fordi jeg trodde jeg ville angre om jeg ikke prøvde, sier Eriksen.

«Paradise»-Eileen: Overgangen fra A4-liv til «reality-kjendis» ble stor

Hun følte at hverdagen ble for egosentrisk med blogging som jobb.

– Det ble for mye bare å skrive om meg selv og ta bilder av meg selv hver dag. Jeg trives bedre med å jobbe fysisk, sier hun.

Saken fortsetter under videoen

Eriksen er helsefagarbeider, og har gått tilbake i vikariatet hun hadde før «Paradise Hotel»-deltagelsen. Hun forteller at hun kun hadde kontrakt i en måned eller to, og at hun dermed ikke rakk å tjene noe særlig penger på bloggen.

– Derfor fant jeg ut at det ikke lønte seg for meg å legge mye tid i noe jeg ikke trivdes med lenger, legger hun til.

Fjorårets vinner har fortsatt med samarbeid både på Instagram og Snapchat.

– Jeg stortrives med nattevakter og samarbeidene jeg har nå. Det er veldig deilig og ikke måtte tenke på noe å skrive om hver dag. Det blir roligere når det bare er Instagram og Snap, legger hun til.

«Paradise»-kontrakten: Dette skriver deltagerne under på

Gaute Tyssebotn forteller at Eriksen var usikker på om hun skulle fortsette å blogge da de tok kontakt.

– Vi prøvde noen måneder, men samarbeidet med Eriksen ble avsluttet uten dramatikk.

– Vi tapte ingenting på at hun kun hadde kontrakt i to måneder, sier han.