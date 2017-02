«Mamma til Michelle» vurderer hjemmeundervisning

Anna Rasmussen (20) har nådd bloggtoppen ved å fortelle om mammalivet. Nå er hun bekymret for datterens skolegang.

Anna Rasmussen (20) begynte å blogge under navnet «Mamma til Michelle» da hun var 14 år gammel og gravid med sitt første barn.

Siden den tid har hun blitt Norges stø

rste blogger, og hun deler daglig om livet med samboeren Jan Lossius (23) og sine tre barn Michelle (5), William (2) og Lucas (5 måneder).

Eldstedatteren Michelle får særlig mye oppmerksomhet fra fans og blogglesere.

Rasmussen forteller til VG at hun nylig har satt i gang et oppfølgingsprogram rundt datteren, for å ivareta sikkerheten hennes.

– Michelle vil alltid være den jeg må passe mest på. Hun er mer kjent enn sønnene mine, selv om de alle er avbildet på bloggen. Siden hun skal begynne på skolen til høsten, har vi satt i gang et oppfølgingsprogram rundt henne, sier Rasmussen, uten å ville utdype hva et slikt program innebærer.

TOPPBLOGGER: Anna Rasmussen er Norges største blogger med over 40.000 daglige lesere. Datteren Michelle (5) har vokst opp i rampelyset. Foto: Gøran Bohlin , VG

Privatskole eller hjemmeundervisning

VG møter Rasmussen og datteren på lanseringsdagen til TV 2-programmet «Bloggerne», hvor familien er med i sin tredje sesong.

Bloggeren forteller at de nå er i gang med å finne ut hvilken skole Michelle skal begynne på til høsten.

– Vi ser på flere muligheter, og vurderer både privatskole og hjemmeundervisning, sier Rasmussen, som nylig flyttet til Søgne.

– Det er for å ivareta sikkerheten hennes. Jeg er sikker på at Michelle hadde hatt det best på en vanlig, offentlig skole, men sikkerheten hennes er viktigere enn noe annet, sier hun.

Rasmussen og samboeren har tatt både Michelle og William ut av barnehagen, og nå går de i en privat familiebarnehage. Her skal også minstesønnen Lucas begynne når han er gammel nok.

– Frykten er at Michelle er i barnehagen, og at hvem som helst kan komme og snakke til henne over gjerdet. Det kan være pedofile som har vært innom bloggen, sier hun.

– Gjør dette at du er mer nøye enn før på hva du deler om barna på bloggen?

– Jeg deler det samme som jeg har gjort før, som er bilder av barna. Jeg deler aldri nakenbilder av dem, og jeg skriver ikke om deres følelser eller tanker, sier Rasmussen.

Michelle har flere ganger videoblogget på morens blogg. Rasmussen er derimot klar på at hun ikke ønsker at datteren skal skrive på bloggen når hun blir gammel nok til det.

– Michelle skal aldri skrive på min blogg. Det skal hun slippe. Jeg vet at hun er glad i å lage videoblogger og hun har et naturtalent der. Så jeg ser ikke bort ifra at hun kanskje vil ta opp den tråden selv når hun blir større, sier hun.

For ett og et halvt år siden opprettet Rasmussen en egen Instagram-konto for sin datter, som da var fire år gammel. Da sa hun til VG at hun startet kontoen siden hun så at datteren har mange muligheter i fremtiden.

ETT ÅR SIDEN: Under fjorårets «Bloggerne»-lansering møtte VG Anna Rasmussen og hennes samboer Jan Lossius, sammen med barna Michelle og William. På det tidspunktet var hun gravid med sitt tredje barn. Foto: Trond Solberg , VG

Viser ikke fødselen

Mandag har sjette sesong av «Bloggerne» premiere på TV 2 Livsstil. Her får TV-seerne følge familien rundt fødselen av minstemann Lucas.

– Jeg tror det blir veldig emosjonelt. Det blir masse følelser, og vi får se hvordan Jan har det, sier Rasmussen.

Det var det blivende faren Jan Lossius som filmet inne på fødestuen.

– Da jeg først kom til sykehuset ville jeg ikke bli filmet i det hele tatt. Men så fikk jeg lystgass og ting roet seg, og da var det lettere å dra frem kameraet. Vi filmet ikke hele fødselen, og jeg hadde aldri planlagt å vise alt på TV, sier Rasmussen.

I forrige sesong fulgte TV-kameraene Rasmussens turbulente kjærlighetsliv. Hun gjorde det slutt med faren til sitt mellomste barn, og videre fikk seerne se starten på forholdet mellom Rasmussen og Lossius.

– Jan har ikke fått se forrige sesong, siden det var så mye guttedrama som jeg ikke er stolt over. Men nå blir det deilig å sitte i armkroken til Jan og se denne sesongen. Endelig har vi slått oss til ro, sier Rasmussen.

