«Mamma til Michelle»-bloggeren har fått ny bloggkontrakt

Etter ni måneder på blogg.no har Anna Rasmussen fått ny kontrakt med Nettavisen.

Det er på bloggen «Mamma til Michelle» at Anna Rasmussen (20) røper nyheten. I innlegget «Dette er min nye jobbkontrakt» skriver hun at hun har kommet hjem:

«Til den bloggplattformen jeg hører hjemme. Det er her hele min bloggkarriere startet. Dette er en avtale jeg har ønsket helt siden jeg kom tilbake på blogg.no i mars».

Rasmussen har stabilt ligget på toppen av topplisten siden mars, og det ble nylig klart at hun også i år skal være med i TV 2s dokureality «Bloggerne».

Les også: Nettavisen endrer bloggkontrakt

Toppbloggeren valgte i desember ifjor å legge ned «Mamma til Michelle» til fordel for kontrakt med United Influencers, og blogging under eget navn. I mars brøt hun kontrakten med sin nye plattform.

I oktober kom skattelistene for 2015, og de viste at Rasmussen hadde tredoblet sin lønn fra året før. Det valgte hun å avsløre på sin egen blogg allerede i juli, hvor hun også forklarte hvordan hun tjente penger på forskjellige samarbeid.

Siden mars har toppbloggeren avtalt alle sine annonser og samarbeid selv. Hun har heller ikke fått betalt for klikkene på bloggen sin. Tilbake på kontrakt hos Nettavisen vil hun få betalt for antall annonseklikk.

Allerede i går skrev Rasmussen et innlegg om den nye kontrakten. Der forteller hun at hun syns det har vært kjipt å ikke få betalt for lesertallene, og plasseringen på topplisten.

– Nå er det heldigvis snart slutt på livet med selvstyr, og jeg gleder meg til å komme i gang, skrev hun.

Travelt år

På bloggen skriver Rasmussen i dag at hun for et år siden ønsket å prøve noe nytt.

– Etter kort tid innså jeg at det var veldig feil valg, skriver hun.

I etterkant av bruddet med plattformen fortalte hun til VG at hun følte plattformen var for opptatt av å endre henne. Fokuset på å være en god profil ble så stort at hun ikke følte hun kunne være seg selv.

– Det føltes som å skrive i noen andres dagbok på den andre plattformen, fortalte hun til VG etter at plattformbyttet var klart i mars.

Husker du? Bloggere til motmæle mot «Mamma til Michelle»

Da hun begynte å blogge hos United Influencers, ønsket hun også å finne sin egen stemme som blogger. Hun følte at hun hadde bevist for Norge at hun var en god mor.

Da hun returnerte til blogg.no annonserte hun også at hun var gravid med sitt tredje barn. Det førte til at hun fikk mye hets, men også mye støtte fra andre bloggere.

Fikk du med deg? Slik falt hun for kjæresten

Det har vært et travelt år for 20-åringen, ikke bare har det stormet rundt bloggen, men hun fikk også nylig sønnen Lucas sammen med kjæresten Jan Lossius. I tillegg har hun kjøpt og pusset opp et hus i hjembyen Stavanger. Før hun og familien i sommer bestemte seg for å flytte til Lossius hjemsted Søgne.

Anna Rasmussen hadde ikke mulighet til å kommentere saken overfor VG i kveld