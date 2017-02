«Mamma til Michelle»-blogger har forlovet seg

Trebarnsmoren Anna Rasmussen (20) har forlovet seg med samboeren Jan Lassius (23).

Kunngjøringen kommer ikke overraskende på Rasmussens egen blogg, mammatilmichelle, hvor hun skriver at hun er i lykkerus:

«Jeg kjenner at det ikke har sunket helt inn ennå, og at jeg lever litt på en sky akkurat nå. I går gikk Jan ned på kne», sprudler hun og legger til at det nå blir et år med bryllupsplanlegging fremover.

Hun vil vente litt før hun viser frem ringen, sier hun.

Lassius er far til bloggerens yngste barn, sønnen Lucas, som kom til verden i oktober i fjor.

VG har ikke lyktes i å få en kommentar fra Rasmussen.

ELDSTEDATTEREN: Anna Rasmussen og Michelle (5) på «Bloggerne»-premiere i forrige uke. Foto: Gøran Bohlin , VG

Rasmussen betrodde på bloggen i går at hun og Jan, som har vært kjærester i om lag to år og nære venner mye lenger, har barnefri for å være på kjærestetur.

«Det er vår aller første kjærestetur, så denne turen skal vi nyte!», skrev hun – uten å opplyse om hvor de ferierer.

Familien bosatte seg i fjor på Lassius' hjemsted Søgne etter at de valgte å selge Rasmussens hus hjemme i Stavanger.

Rasmussen er aktuell i TV 2-serien «Bloggerne», som hadde sesongpremiere i forrige uke. Da skapte hun oppstandelse ved først å si i et intervju med VG at hun vurderer hjemmeundervisning for datteren, fordi hun frykter for jentas sikkerhet når hun snart blir skoleelev.

Det vakte også oppsikt at hun valgte å forlate premierefesten fordi hun reagerte på at det kom for mange mennesker hun ikke følte hadde plass der, og som forstyrret gleden for de TV-aktuelle bloggerne.

Rasmussen svarte på oppstandelsen med et blogginnlegg der hun informerte om at hun «legger media på hylla».

«Den siste tiden har jeg fått en del hat rundt i kommentarfeltene til forskjellige aviser. Jeg har fått høre hvor grinete jeg er, og hvor lite jeg tåler. Jeg har lest mye om hvor hårsår jeg er, og hvor lite alvorlig jeg må ha opplevd for å reagere og opptre som jeg gjør», skrev hun og la til:

«Jeg trekker meg unna alt som kalles intervjuer, og lar bare meg selv snakke for mine historier. Jeg skriver, og deler med dere. Avisene/TV glemmer at jeg har følelser.»

Fem år har gått siden Rasmussen som nybakt mamma til eldstedatteren Michelle startet å blogge. Siden har hun opplevd stor fremgang karrieremessig, og hun troner helt øverst på listen over Norges mest leste bloggere.

