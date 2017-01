«Mamma til Michelle»-blogger Anna Rasmussen ler av egen sminketabbe

Anna Rasmussen (20) har ingen problemer med å innrømme at noe gikk skeis under finpussen før blogg-gallaen i Oslo torsdag.

VGTV Rampelys sendte ut bildet over til alle sine tusenvis med følgere på Snapchat midtveis i festlighetene. Men de som trodde at toppbloggeren hadde «maskert» seg for anledningen, må tro om igjen.

Også på flere andre snapper fra bloggfesten var det en påfallende kritthvit Rasmussen som figurerte.

20-åringen, best kjent som trebarnsmoren bak bloggen «Mamma til Michelle», har selvironi nok til å klare å le av det hele.

– Haha, jeg vet ikke helt hva som skjedde. Jeg var fornøyd med sminken i utgangspunktet. Og det er jo «in real life» at det teller om sminken ser bra ut eller ikke, sier hun til VG dagen derpå.

LITT BEDRE: Også her er Annas ansikt for hvitt, men blitsen er ikke like «frekk» som på Snap-bildene. Foto: NTB scanpix

– Jeg var litt uheldig her og tror det var blitsen som ikke helt ville samarbeide, forklarer Rasmussen, som hadde fått hjelp til både hår og sminke.

Bloggstjernen tar det med humør og sier det er helt greit at VG omtaler flausen.

– Så ut som jeg hadde vært død



Sosiale medier-kjendis Vegard Harm (20), kjent fra VGTV- og podkast-duoen Harm & Hegseth, er den første til å føle sympati med bloggeren. Han har nemlig opplevd det samme selv.

– Det er så hyggelig med sminketabber, synes jeg! For det er som de sier: Du er ikke ordentlig kjendis før du har gått på en real sminketabbe, sier han og deler villig vekk av sin egen ferske erfaring:

– Jeg kan relatere meg veldig til Anna nå, siden jeg fikk en venninne av meg, som jeg senere ga sparken fra livet, til å sminke meg til Kjendisgallaen før jul. Det så ut som om jeg holdt på å stryke med, forteller han og legger til:

DUO: En litt for sminket Vegard Harm med kollega Morten Hegseth på Se og Hørs Kjendisgalla før jul. Foto: VG

– Jeg måtte gå inn på en kiosk rett ved rød løper, spytte på en bunke servietter og prøve å fjerne litt. Men det satt som sparkel, altså. Og på bildene fra rød løper så det ut som jeg hadde vært død i tre uker.

Får mer trøst

Det skjer jevnlig at stjernene dukker opp i finstasen på rød løper for å bli avslørt av en litt for sterk blits. Mer sjelden er det at de klarer å se det humoristiske etterpå – som Rasmussen.

– Jeg så jo dette selv, sier en munter Rasmussen og får trøst fra MinMote-leder Martine Lunder Brenne.

– Selv de aller største kjendisene har gått på en sminkeblemme en gang iblant. Det er jo ikke så rart hvis man tenker på det – masse sminke i kombinasjon med masse lys og kameraer som flasher kan fort bli en dårlig match, sier moteeksperten.

– Hvem av oss som bruker sminke, har ikke noen mindre heldige øyeblikk å se tilbake på? Heldigvis er det nettopp bare sminke, som i likhet med klær bare er gøy og moro, ogi hvert fall ingen krise å bomme litt på, mener Lunder Brenne.

Anna Rasmussen troner øverst på listen over Norges mest leste bloggere, men hun ble snytt for pris på Vixen Blog Awards. Blant dem som hadde hellet med seg, var Sophie Elise Isaksen (22) og «Komikerfrue» Marna Haugen (35).