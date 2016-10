«Mamma til Michelle»-blogger Anna Rasmussen deler «etter fødsel»-bilder

Gjør som «Fotballfrue», men hevder å stille seg kritisk til det.

Anna Rasmussen (20), en av Norges største bloggere, fikk nylig sitt tredje barn.

Nå, fire dager etter fødselen, deler hun med omverdenen hvordan kroppen hennes ser ut – slik «Fotballfrue» Caroline Berg Eriksen har gjort etter begge sine fødsler.

Det gjør Rasmussen både på Instagram og på bloggen sin.

På sistnevnte forklarer hun hvorfor.

«Jeg hadde mest lyst til å finne frem et sexy matchende undertøy, som jeg stolt kunne posere frem i. Men jeg lovet å være ærlig med dere, og vise frem et ærlig og uredigert bilde..Nå om dagen så er realiteten at jeg fremdeles går rundt i Jan sine boksere og store bind, og trives godt med dette. Ammebhen er for liten, for brystene mine vokser nesten mens jeg står og ser på dem», skriver Rasmussen.

Videre mener hun det er synd at det er så stort fokus på kropp etter fødselen. Men likevel:

«TYNN»: Anna Rasmussen, her avbildet i januar, like før hun ble gravid med sin nå nyfødte Lucas. Foto: FRODE HANSEN

«Jeg føler også helt ærlig et stort press, fordi det er hundrevis av tusen som sitter å studerer meg opp og ned på bilder nå rett etter fødselen, og at jeg sårt ønsker å imponere og se bra ut.»

Jordmor Siri von Krogh (55), redaktør for nettstedet Altformamma, kommer med en klar beskjed til de som lar seg imponere av Rasmussens kropp fire dager etter fødsel.

– Bloggere lever jo av kroppen sin. Jeg håper folk flest skjønner at disse menneskene ikke har gjennomsnittsfasong på kroppen etter fødsel. Rasmussen er i utgangspunktet relativt tynn, og da synes det jo ikke så godt at man har vært gravid.

Verdsetter ærligheten



von Krogh krysser fingrene for at gravide nå ikke tenker «sånn skal min kropp også se ut etter jeg har født».

– For det er veldig sjeldent, påpeker hun.

DELER GJERNE: Caroline Berg Eriksen. Foto: NTB SCANPIX

Jordmoren er imidlertid glad for at Rasmussen ikke sminker sannheten i sitt innlegg.

– Hun er veldig ærlig om det som skjer etter fødselen, og det er positivt.

Kort tid før fødselen postet Rasmussen et innlegg titulert «Perfekt, my ass!».

Der argumenterte hun for at det ikke burde være press på å legge ut «perfekte» bilder like etter fødsel.

«Når ble det viktig hvordan man så ut under graviditeten? Jeg syns det er forferdelig dumt at det er blitt et så stort press på å både se bra ut, og føle seg helt perfekt mens man bærer frem et barn», skrev hun der.

VG har ikke lyktes i å få kontakt med Rasmussen for kommentar til saken.